Leilão da ANP arremata sete dos 13 blocos de exploração do pré-sal

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) arrematou sete dos 13 blocos ofertados no Polígono do Pré-Sal durante o 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha (OPP), realizado nesta quarta-feira (7/10), no Rio de Janeiro. O resultado representa o maior número de blocos arrematados em um ciclo de Partilha desde a criação da Oferta Permanente.
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Na Bacia de Campos, foram arrematados os blocos Magnetita, Hematita e Azurita. Na Bacia de Santos, os blocos Jade, Cruzeiro do Sul, Rubi e Rodocrosita foram adquiridos pelas empresas e consórcios vencedores.
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Os bônus de assinatura, definidos em edital, somaram R$ 530.466.522,04. Os investimentos mínimos previstos para a fase exploratória chegam a R$ 778.426.200.
O ágio médio da fatia do excedente em óleo destinada à União foi de 108,38%. O maior percentual foi registrado no bloco Rodocrosita, com ágio de 494,64%.
Com os blocos arrematados, a área exploratória sob regime de partilha aumentou 58%, passando de 24,8 mil quilômetros quadrados para 39,2 mil quilômetros quadrados. O número total de blocos sob esse regime passou para 22.
A Petrobras venceu a disputa pelos blocos Azurita e Cruzeiro do Sul, com participação de 100% em cada um. A Prio Forte S.A. também ficou com 100% dos blocos Magnetita e Hematita.
A Equinor Brasil arrematou o bloco Rubi com 100% de participação e o Rodocrosita com 70%, sendo a operadora do bloco em parceria com a Galp Energia Brasil. Já o bloco Jade ficou com um consórcio formado pela CNOOC, com 70%, e pela Sinopec, com 30%. A assinatura dos contratos de partilha está prevista para ocorrer até 26 de fevereiro de 2027.
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