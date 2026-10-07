Banco do Brasil vende 75 imóveis em todo o país sem lance mínimo

Página da internet com imóveis disponíveis para venda na campanha Aceita BB, do Banco do Brasil, oferecidos sem lance mínimo - (crédito: Reprodução/Seuimovelbb.com.br/catalogo/categoria/aceita-bb)

O Banco do Brasil colocou 75 imóveis próprios à venda em todas as regiões do país. A ação integra a campanha "Aceita BB", que permite a qualquer pessoa comprar as propriedades sem a necessidade de um lance mínimo de oferta.

A expectativa é que a iniciativa oferte até 800 ativos imobiliários até o final deste ano. As oportunidades estão disponíveis no site "SeuimóvelBB", plataforma que negociou mais de 7 mil imóveis e movimentou cerca de R$ 1,6 bilhão em vendas desde 2021.

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Segundo a gerente de área do BB, Maria Delacir Carbornar, a venda faz parte da estratégia de comercialização de ativos. Ela afirma que a campanha permite "que os clientes apresentem propostas diretamente no portal, com mais flexibilidade na negociação e acesso a oportunidades em todo o país".

Como apresentar uma proposta

Os interessados devem acessar o site e apresentar uma proposta de compra para o imóvel. O portal direciona a pessoa para a página da empresa parceira responsável pela comercialização.

Após o envio, o banco analisa a proposta conforme critérios internos. Caso seja aprovada, a operação é formalizada diretamente pela empresa parceira.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.