Carregador BYD Flash Charging começa a funcionar no DF: 400km em 5 minutos

A BYD iniciou a operação comercial do Flash Charging no Brasil com uma demonstração em Brasília. O piloto Felipe Massa realizou a primeira recarga no equipamento, ao lado dos executivos Tyler Li e Alexandre Baldy, e comprovou a velocidade da nova tecnologia de recarga ultrarrápida.
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Em apenas cinco minutos, o sistema pode adicionar até 400 quilômetros de autonomia. Nos modelos compatíveis, a bateria vai de 10% a 70% nesse intervalo e alcança 97% em nove minutos, o que aproxima o tempo de recarga à experiência de abastecer um veículo a combustão.
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A potência chega a 1.500kW, o equivalente a cerca de 200 chuveiros elétricos de 7.500W ou o necessário para manter aproximadamente mil aparelhos de ar-condicionado de 12.000 BTU ligados ao mesmo tempo.
Plano de expansão no Brasil
Instalado na concessionária Denza de Brasília, do Grupo Saga, o equipamento é o primeiro de um plano que prevê a operação de mil carregadores ultrarrápidos no país até o final de 2027.
“O Flash Charging muda essa referência. Estamos falando de uma tecnologia capaz de transformar poucos minutos de parada em centenas de quilômetros de autonomia. E Brasília é apenas o começo”, afirma Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil.
A escolha da capital federal reconhece uma das cidades que mais abraçou a mobilidade elétrica. Brasília foi a segunda cidade brasileira com mais emplacamentos de eletrificados em agosto, com 5.048 unidades, atrás de São Paulo. O Brasil encerrou o mesmo mês com 951 mil eletrificados emplacados desde 2022.
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O lançamento coloca o país na dianteira da expansão internacional da tecnologia. O Flash Charging já soma cerca de 10 mil estações na China, e o Brasil é o primeiro país das Américas a receber a solução em operação comercial. O Denza Z9 GT será o primeiro modelo compatível com o sistema por aqui.
Como funciona o sistema
Para entregar essa potência, o sistema combina o carregador a um sistema integrado de armazenamento de energia. A eletricidade é acumulada ao longo do tempo e liberada em alta potência no momento da recarga. Isso amplia as possibilidades de instalação, inclusive em locais onde a rede elétrica não consegue fornecer continuamente toda a potência exigida.
A expansão da nova tecnologia acompanhará a chegada de veículos preparados para receber potências de recarga maiores. A proposta é reduzir o tempo de parada e aproximar a experiência de recarga da dinâmica de abastecer um veículo a combustão.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.