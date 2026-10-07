Carregador BYD Flash Charging começa a funcionar no DF: 400km em 5 minutos

Massa conecta carregador ultrarrápido da BYD a um carro elétrico, evidenciando a tecnologia Flash Charging que promete autonomia em minutos - (crédito: BYD)

A BYD iniciou a operação comercial do Flash Charging no Brasil com uma demonstração em Brasília. O piloto Felipe Massa realizou a primeira recarga no equipamento, ao lado dos executivos Tyler Li e Alexandre Baldy, e comprovou a velocidade da nova tecnologia de recarga ultrarrápida.

Em apenas cinco minutos, o sistema pode adicionar até 400 quilômetros de autonomia. Nos modelos compatíveis, a bateria vai de 10% a 70% nesse intervalo e alcança 97% em nove minutos, o que aproxima o tempo de recarga à experiência de abastecer um veículo a combustão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

A potência chega a 1.500kW, o equivalente a cerca de 200 chuveiros elétricos de 7.500W ou o necessário para manter aproximadamente mil aparelhos de ar-condicionado de 12.000 BTU ligados ao mesmo tempo.

Plano de expansão no Brasil

Instalado na concessionária Denza de Brasília, do Grupo Saga, o equipamento é o primeiro de um plano que prevê a operação de mil carregadores ultrarrápidos no país até o final de 2027.

“O Flash Charging muda essa referência. Estamos falando de uma tecnologia capaz de transformar poucos minutos de parada em centenas de quilômetros de autonomia. E Brasília é apenas o começo”, afirma Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil.

A escolha da capital federal reconhece uma das cidades que mais abraçou a mobilidade elétrica. Brasília foi a segunda cidade brasileira com mais emplacamentos de eletrificados em agosto, com 5.048 unidades, atrás de São Paulo. O Brasil encerrou o mesmo mês com 951 mil eletrificados emplacados desde 2022.

O lançamento coloca o país na dianteira da expansão internacional da tecnologia. O Flash Charging já soma cerca de 10 mil estações na China, e o Brasil é o primeiro país das Américas a receber a solução em operação comercial. O Denza Z9 GT será o primeiro modelo compatível com o sistema por aqui.

Como funciona o sistema

Para entregar essa potência, o sistema combina o carregador a um sistema integrado de armazenamento de energia. A eletricidade é acumulada ao longo do tempo e liberada em alta potência no momento da recarga. Isso amplia as possibilidades de instalação, inclusive em locais onde a rede elétrica não consegue fornecer continuamente toda a potência exigida.

A expansão da nova tecnologia acompanhará a chegada de veículos preparados para receber potências de recarga maiores. A proposta é reduzir o tempo de parada e aproximar a experiência de recarga da dinâmica de abastecer um veículo a combustão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.