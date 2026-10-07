Justiça homologa plano de recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar

A 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo homologou, nesta quarta-feira (7/10), o plano de recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar (GPA). O plano havia sido apresentado pela companhia em 5 de maio de 2026.

A recuperação abrange R$ 4,568 bilhões em créditos quirografários que não estão relacionados a operações correntes de fornecimento de produtos, mercadorias, prestação de serviços ou aluguéis. A companhia obteve a adesão de credores titulares de 57,49% desses créditos, percentual superior à maioria exigida pela legislação.

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Com a homologação judicial, os créditos sujeitos ao plano são considerados novados e passarão a ser pagos de acordo com uma das três opções de pagamento escolhidas pelos credores.

A reestruturação do passivo quirografário não corrente prevê, entre outras medidas, a emissão de novas debêntures e a captação de novos recursos. Segundo o GPA, as medidas fazem parte do redimensionamento da estrutura de capital da companhia e devem contribuir para a continuidade das operações, além de gerar impacto positivo no serviço da dívida e na liquidez de curto prazo.

Como parte da implementação do plano, o GPA dará sequência à celebração dos instrumentos relacionados aos novos recursos e aos créditos sujeitos. A companhia prevê a captação de R$ 200 milhões.

O GPA informou ainda que as operações seguem normalmente e que a companhia está em dia com as obrigações junto a fornecedores, clientes e demais parceiros que não integram a recuperação extrajudicial.

Segundo a empresa, a homologação representa mais uma etapa da readequação dos passivos e da busca pela sustentabilidade financeira da companhia. O GPA afirmou que continuará informando acionistas e o mercado sobre eventuais desdobramentos relevantes relacionados ao plano.