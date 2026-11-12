Alice Huang, investigada por suspeitas de espionagem, é proibida de voltar a Singapura

Alice Huang é acusada de se envolver com o CEO da Nvidia para conseguir vantagens econômicas e tecnológicas - (crédito: AFP)

Alice Huang, ex-executiva da empresa de computação em nuvem Megaspeed e apontada por autoridades americanas como suspeita de espionagem para a China, foi proibida de retornar a Singapura após uma investigação sobre possíveis irregularidades na exportação de servidores. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (12/11), pelo Ministério do Interior singapuriano, segundo a agência britânica Reuters.

Huang deixou o país em fevereiro e recebeu uma advertência severa das autoridades. A investigação envolveu suspeitas de que servidores adquiridos pela Megaspeed foram exportados por meio de Singapura para a Malásia sem passar pelo mercado local. Na época, ela ocupava os cargos de presidente do conselho e diretora-executiva da empresa, além de ser uma de suas principais controladoras.

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Em comunicado, o Ministério do Interior afirmou que não encontrou provas suficientes para estabelecer que Huang tenha cometido algum crime em Singapura. Segundo o órgão, porém, ela forneceu à polícia informações que sabia serem imprecisas durante a investigação e minimizou sua participação na administração da Megaspeed.

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A pasta ressaltou que a apuração não envolveu suspeitas de espionagem. A investigação sobre a empresa e outras seis pessoas continua em andamento.

De acordo com a Bloomberg, citada pela Reuters, a ex-executiva atualmente vive em Pequim, com conhecimento das autoridades de segurança.

A investigação sobre a Megaspeed começou a ganhar destaque em outubro de 2025, quando a polícia de Singapura anunciou que apurava possíveis violações das leis nacionais pela companhia. A apuração ocorreu após um senador dos Estados Unidos pedir ao Departamento de Comércio americano que verificasse se a empresa havia desviado chips da Nvidia para destinos não autorizados.

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A Megaspeed é cliente da fabricante americana de semicondutores e atua no setor de computação em nuvem. A suspeita envolve a utilização de Singapura como ponto de passagem para equipamentos sujeitos às regras de controle de exportação dos Estados Unidos.

Nesta quinta-feira, a empresa afirmou que leva extremamente a sério suas obrigações de cumprimento das normas americanas de controle de exportação e que cooperou com as inspeções conduzidas pelas autoridades dos Estados Unidos.

O Ministério do Interior singapuriano afirmou que não permitirá que empresas ou indivíduos utilizem o ambiente de negócios do país para praticar fraudes ou outras atividades desonestas. A pasta também declarou que pretende cooperar com autoridades estrangeiras quando necessário.

O nome de Alice Huang também aparece em um escândalo envolvendo Jensen Huang, cofundador e então diretor-executivo da Nvidia. Segundo relatos divulgados pela imprensa, o executivo, de 63 anos, teria mantido dois relacionamentos extraconjugais, um deles com a ex-executiva da Megaspeed.

O caso ganhou repercussão em meio a suspeitas levantadas por autoridades americanas sobre uma possível atuação de Alice em favor de Pequim. A investigação sobre a Megaspeed, por sua vez, envolve possíveis desvios de equipamentos e violações das regras de exportação de semicondutores.

Nesta quinta-feira, a Nvidia anunciou a saída de Jensen Huang do cargo de CEO, após a divulgação dos relatos sobre os relacionamentos. A empresa não detalhou, no comunicado sobre a mudança, uma relação entre a decisão e as investigações envolvendo a Megaspeed.

As apurações sobre a empresa e as suspeitas atribuídas a Alice Huang permanecem em andamento.