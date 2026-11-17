O real voltou a se desvalorizar no mercado cambial enquanto os agentes econômicos ainda acompanham os desdobramentos da discussão do pacote de ajuste fiscal no Congresso Nacional. Com a falta de entendimento e a pressão da oposição para incluir quatro destaques, a votação final no Senado deve ficar para a quarta-feira (18/11).



No fechamento, o dólar comercial registrou uma leve alta de 0,1%, cotado a R$ 5,78. O movimento representa a quarta valorização consecutiva da moeda norte-americana ante o real e vai na direção contrária do resto do mundo, já que o índice DXY — que mede a força da divisa estadunidense ante outros pares — registrou baixa de 0,05% no final do pregão.

No cenário doméstico, os investidores seguem processando os impactos do pacote de contenção de gastos do governo, na avaliação da estrategista de ações da Nomad, Rebecca Nossig. Ela acredita que o mercado ainda espera sinais mais claros de que as medidas de ajuste fiscal passem pelo Congresso sem sofrer desidratação.



“Esse avanço político é considerado fundamental para ancorar as expectativas, reduzir o prêmio de risco e aliviar a pressão persistente sobre a curva de juros futuros e a cotação do dólar”, destaca Nossig.

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B3

No mercado acionário, o Ibovespa — principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) — teve um “respiro”, após perder quase 2% na sessão anterior. Nesta terça-feira, a bolsa brasileira registrou uma alta de 0,31%, aos 169.816 pontos.



“Esse respiro reflete uma tentativa do mercado de estabilizar os preços de ativos que sofreram quedas abruptas e ficaram excessivamente descontados, embora o clima de fundo ainda exija cautela”, avalia a estrategista da Nomad.