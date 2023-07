Vasco acerta venda de Pedro Raul para time do México

AR Arthur Ribeiro*

Pedro Raul acerta saída do Vasco após apenas 25 jogos pelo clube - (crédito: Daniel Ramalho/Vasco da Gama)

O Vasco da Gama anunciou oficialmente na manhã deste sábado (22/7) a venda de Pedro Raul para o Toluca, do México. O atacante chegou como grande reforço do Cruzmaltino no início do ano após temporada artilheira no Goiás, mas não correspondeu às expectativas e acertou a volta para o campeonato mexicano por US$ 5 milhões (cerca de R$ 26,9 milhões na cotação atual).

Os valores da transação representam mais que o dobro de lucro para o Vasco, que há sete meses pagou US$ 2 milhões à vista para o Kashiwa Reysol por 100% dos direitos do atacante. O modelo de negócio é para o pagamento de duas parcelas de US$ 2,5 milhões. O camisa 9 aceitou um contrato de quatro anos com o Toluca.

O atacante já passou pelo futebol mexicano anteriormente, em 2021, quando vestiu as cores do Juárez. Revelado pelo Cruzeiro do Rio Grande do Sul, o jogador rodou por Vitória de Guimarães (POR), Atlético-GO, Botafogo, Kashiwa Reysol (JAP) e Goiás antes de chegar ao Gigante da Colina.

Pelo Vasco, Pedro Raul disputou 25 partidas e contribuiu com nove tentos e duas assistências. Contratado para ser o homem-gol do Cruzmaltino na volta à Série A, o atacante marcou pela última vez há mais de dois meses e balançou a rede apenas duas vezes no Brasileirão. O desempenho no Goiás, que rendeu até elogios do técnico Tite durante convocação para a seleção brasileira, não se repetiu em São Januário e resultou em muitas críticas da torcida vascaína.

Busca por novo atacante

O Vasco já definiu o alvo para repor a saída de Pedro Raul, e o nome da vez é o atacante Abel Hernández, do Peñarol, que não quer liberar o atleta. Segundo o jornal El País, do Uruguai, a proposta do Cruzmaltino já foi oferecida ao uruguaio de 32 anos e define contrato até o final de dezembro de 2023, com renovação automática se o jogador atuar em ao menos 50% das partidas pela nova equipe.

Em caso de acerto, Hernández terá a 3ª passagem pelo futebol brasileiro, após ter vestido as camisas de Internacional e Fluminense. Revelado pelo Central (URU), tem no currículo partidas pelo Peñarol (URU), Palermo (ITA), Hull City (ING), CSKA (RUS), Al-Ahli (QAT) e San Luis (MEX), além de convocações para a seleção uruguaia. Em 2023, Abel já balançou as redes 9 vezes em 19 partidas pelo Peñarol.



Outro nome no radar é o também uruguaio Michael Santos, do Talleres. O centro-avante de 30 anos surgiu no River Plate (URU) e passou boa parte da carreira na Europa, onde jogou por Málaga (ESP), Real Sporting (ESP), Leganés (ESP) e Copenhagen (DIN) até voltar ao futebol sulamericano. Um dos principais jogadores do clube argentino, o atacante tem 13 gols em 24 jogos na temporada.