Com 50 dias para a bola rolar, técnicos do Candangão estão definidos

Por trás dos heróis do campo, existem mentes pensando todo o jogo e arquitetando as vitórias nos gramados do Distrito Federal. Faltando exatamente 50 dias para a edição de 2024 do Campeonato Candango começar, os 10 clubes envolvidos na disputa não perderam tempo e trataram de confirmar os profissionais responsáveis por dirigir os times à beira do campo. Não há nenhuma equipe com o cargo vago.

No apanhado geral, Brasiliense, Ceilândia, Planaltina e Santa Maria apostam na manutenção. Assim, o quarteto terá os mesmos nomes nos comandos das pranchetas em relação ao ano passado. Por outro lado, Capital, Ceilandense, Gama, Real Brasília e Samambaia seguiram o caminho inverso e trocaram de treinador.

Outra mudança é a presença de uma nacionalidade estrangeira na competição após oito anos somente de brasileiros no comando. Em 2016, o italiano Amedeo Mangone foi treinador do Gama, levando o alviverde às semifinais, ao cair para o futuro campeão, Luziânia. Agora, o uruguaio Hugo Burgos, do Planaltina, é o único correspondente internacional à beira das quatro linhas.

Assim como o charrúa, os demais nove treinadores também sabem os caminhos da competição, marcada entre 13 de janeiro a 21 de abril, aniversário da capital. As equipes já conhecem os rivais de toda a primeira fase, confirmada via sorteio do Conselho Arbitral, no começo deste mês. Veja, agora, quem são os nomes que lideram os clubes competidores do campeonato distrital.

Brasiliense: Luís dos Reis

Prezando por uma continuidade no projeto atual, o Jacaré manteve o comandante de 61 anos no cargo. Nos últimos dois anos, ele conquistou o título da Segundinha. Em contratos por empréstimo, colocou Samambaia e Ceilandense na elite, mas falhou ao tentar colocar o time amarelo na Série C do Campeonato Brasileiro. Com o estabelecimento do elenco, apoiado pelo retorno recente das categorias de base, Luís se postula como um dos técnicos mais influentes de toda a competição.

Capital: Paulinho Kobayashi

O Coruja investiu forte na hora de escolher um profissional capaz de dar o primeiro título candango ao clube. Campeão da Série D do Brasileirão pelo Ferroviário-CE, o ex-meia chegou ao time com um pacote de reforços oriundos do clube cearense para estruturar uma sólida espinha dorsal dentro de campo, já sendo incluído na prateleira de favorito a levantar a taça do Candangão 2024.

Ceilândia: Adelson de Almeida

Os ajustes internos são a aposta do Gato Preto para voltar a competir em âmbito local. Após uma campanha abaixo do esperado no torneio local de 2023 — abafada pela ida às oitavas de final da Série D — a formação alvinegra segue com o comando mais longevo da história do clube para buscar, ao menos, a vaga no mata-mata. Em 2024, o treinador pode chegar a até 343 jogos pela equipe, caso alcance a decisão, como nos feitos recentes de 2021 e 2022.

Ceilandense: Gabriel Teixeira

O sobrenome é conhecido da família gestora do trio completado por Brasiliense e Samambaia. Gabriel é filho e ex-auxiliar de Celso Teixeira, campeão candango pelo Jacaré em 2022, atualmente no ASA, de Alagoas. A oportunidade será a primeira na carreira como efetivo. No ano passado, esteve no Candangão, como auxiliar do pai, ao suceder Rogério Mancini e levar o Capital ao quarto lugar.

Gama: Cícero Júnior

Mais uma equipe a apostar em técnico de ascenso é o alviverde. Responsável pela promoção do Athletic, de Minas Gerais, à Série C neste ano — com direito a classificação sobre o Brasiliense, nos 16 avos de final — Cícero Júnior foi a primeira novidade gamense para o próximo ano. Além disso, o Periquito conta com um staff reforçado para a montagem do elenco, ao recrutar Luís Felipe de Assis como coordenador de futebol, após o mesmo ajudar o Paranoá a ser terceiro colocado no último Candangão.

Paranoá: Augusto César

Após 11 anos, o treinador da Cobra Sucuri volta a ser figura nos bancos de reserva da capital federal. O clube será o quarto da carreira na cidade, após comandar o Botafogo, o Brasília e o Gama no período entre 2010 e 2012. O retorno se dá após longa estadia nas categorias de base — com oportunidades no profissional — no Goiás, além de outros clubes do interior goiano.

Planaltina: Hugo Burgos

O Galo do Planalto buscou uma solução para além das fronteiras do Brasil para voltar à primeira divisão depois de mais de duas décadas. Para isso, o uruguaio precisou de dois anos de aplicação e conhecimento do próprio plantel para conquistar o acesso e devolver, além do alvirrubro à elite, um técnico de fora do país ao Candangão. Personagens novos no torneio, o estrangeiro e o time tentarão competir assim como na Segundinha para, ao menos, permanecer e manter os folclóricos atores na máxima categoria local.

Real Brasília: Ariel Mamede

Um nome conhecido no Leão regressa após três anos e meio. Em 2020, o comandante foi o responsável pela então melhor campanha do time da Vila Planalto no Candangão, ao levar a equipe ao terceiro lugar, caindo para o Brasiliense pela desvantagem de ter pior campanha da primeira fase. No meio tempo longe da cidade, teve experiências locais e nacionais em quatro estados, antes de regressar para tentar a defesa do título no próximo ano.

Samambaia: Gerson Ramos

Atual campeão candango pelo Real Brasília, o comandante terá rostos conhecidos no comando atual. O Salsichão é um dos clubes montados do núcleo de atletas do Brasiliense, derrotado na última decisão local. Agora, o técnico de 42 anos tentará ser bicampeão por dois times diferentes. O último a fazê-lo foi Vilson Taddei, em 2020 e 2021, por Gama e Brasiliense, respectivamente.

Santa Maria: Christian Ramos

Na terceira passagem pelo clube, o treinador da Águia Grená consolida o patamar de maior comandante da equipe. Mais uma vez, a missão será sobreviver a uma competição forte e exigente para a permanência, esperando ter no conhecimento de causa do profissional o trunfo para seguir na elite por mais um ano.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima



Saiba Mais Esportes Caso Wallace: atleta do vôlei tem pena de detenção substituída por multa

Caso Wallace: atleta do vôlei tem pena de detenção substituída por multa Esportes Corinthians defende grande invencibilidade sobre o Bahia, em seus domínios

Corinthians defende grande invencibilidade sobre o Bahia, em seus domínios Esportes Alvo do Palmeiras, técnica Camilla Orlando deixa o Real Brasília

Alvo do Palmeiras, técnica Camilla Orlando deixa o Real Brasília Esportes Mulher que acusa Cristiano Ronaldo de estupro tem pedido de indenização negado

Mulher que acusa Cristiano Ronaldo de estupro tem pedido de indenização negado Esportes Balotelli: ‘Ainda sou o melhor centroavante da Itália’

Balotelli: ‘Ainda sou o melhor centroavante da Itália’ Esportes Puma volta a marcar após 262 dias e ganha sobrevida em temporada ruim

Puma volta a marcar após 262 dias e ganha sobrevida em temporada ruim Esportes Candangão 2024: Paranoá fecha com o técnico Augusto César

Candangão 2024: Paranoá fecha com o técnico Augusto César Esportes Rincón avança em recuperação, mas segue fora. Dodô retorna ao Santos

Rincón avança em recuperação, mas segue fora. Dodô retorna ao Santos Esportes Ex-esposa de Hulk se presenteia com carrão de luxo milionário

Ex-esposa de Hulk se presenteia com carrão de luxo milionário Esportes O calvário de Sebá: atacante do Vasco dá assistência, mas amplia longo jejum

O calvário de Sebá: atacante do Vasco dá assistência, mas amplia longo jejum Esportes MP da Espanha pede nove anos de prisão para Daniel Alves

MP da Espanha pede nove anos de prisão para Daniel Alves Esportes Pepê ainda não treina com bola e pode desfalcar o Grêmio