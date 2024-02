Futebol: entenda cenários que garantem vaga do Brasil em Paris-2024

O Brasil venceu a Venezuela na noite de quinta-feira (8/2) no torneio Pré-Olímpico de Futebol Masculino e manteve o sonho da classificação vivo, porque a derrota para os venezuelanos tiraria a Seleção matematicamente da disputa por vagas para as Olimpíadas de Paris em 2024.

O time comandado por Ramon Menezes estava pressionado ao começar a partida com a Venezuela. Por ter perdido para o Paraguai na primeira rodada, estava na lanterna da tabela do torneio, no qual apenas os dois primeiros garantem vaga para Paris.

Com a vitória por 2x1 sobre a Venezuela, com gols de Maurício e Guilherme Biro, a Seleção Brasileira pulou de última colocada para segunda, ficando com três pontos na tabela: um atrás do Paraguai, um na frente da Argentina e dois à frente da Venezuela.

Paraguai: 4

4 Brasil: 3

3 Argentina: 2

2 Venezuela: 1

Agora, a Seleção Brasileira encara a Argentina na última rodada — que ocorre no próximo domingo (11/2), em horário a definir — onde apenas a vitória já é suficiente para a classificação. Contudo, dada a dificuldade do confronto, outros cenários também classificariam o Brasil, a depender do resultado da partida entre Venezuela e Paraguai.

Brasil se classifica com os cenários:

Vencer a Argentina;

Empate com a Argentina e o Paraguai vencer a Venezuela

Empate com a Argentina somado a Venezuela ganhar do Paraguai por mais de um gol de diferença

Vitória da Venezuela sobre o Paraguai por 2 a 1, e empate de Brasil e Argentina a partir de 4 a 4.

Brasil não garante vaga olímpica se:

Perder para a Argentina

Empate entre Brasil e Argentina e vitória da Venezuela sobre o Paraguai, por um gol de diferença a partir de 3 a 2.

Entenda melhor cada um dos cenários

Vitória simples contra a Argentina

Vencendo a Argentina no próximo domingo, o Brasil passa a ter seis pontos na tabela de classificação, o que garantiria a vitória, independentemente do resultado de Venezuela x Paraguai, partida da qual sairia o outro classificado.

Empate do Brasil com a Argentina e derrota da Venezuela contra o Paraguai

Em caso de empate entre Brasil e Argentina, a Seleção Brasileira terá que torcer para um empate entre Venezuela e Paraguai ou uma vitória do Paraguai.

Com o empate, a Seleção Brasileira iria a 4 pontos e a Argentina para três, garantindo a classificação do Brasil ao menos que a Venezuela vença o confronto com o Paraguai.

Empate do Brasil com a Argentina e vitória da Venezuela contra o Paraguai

No caso de a Venezuela conseguir a vitória diante do Paraguai e o Brasil empate com a Argentina, ocorrerá um empate triplo, com Brasil, Paraguai e Venezuela indo a 4 pontos e a Argentina ficando em último, com 3.

Com o empate triplo, a decisão para as duas vagas das Olimpíadas iriam para os critérios de desempate

O primeiro critério são os confrontos diretos, que não entrariam em cena, uma vez que o Paraguai venceu o Brasil, o Brasil bateu a Venezuela e, neste cenário, a Venezuela teria vencido o Paraguai. Ou seja, haveria um novo empate.

O segundo critério, portanto, seria o saldo de gols (gols marcados subtraídos dos gols sofridos), por isso os cenários considerando o número de gols de ambas as partidas listados acima.

Contudo, no caso de a Venezuela vencer por um gol de diferença do Paraguai e o Brasil vencer a Argentina, o novo empate triplo seria definido pelo número de gols marcados por cada time nos confrontos diretos entre si.

Caso este critério mantenha o empate, serão avaliados os gols totais dos times na fase final do torneio. Se o empate permanecer, a vaga nas Olimpíadas poderá ser definida por número de cartões ou até mesmo por sorteio.