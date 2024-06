Brasília recebe torneio mundial de beach tennis nesta terça (11/6)

Brasília recebe a quarta edição do ITF Sand Series, um dos principais torneios de beach tennis do mundo, na Arena BRB, ao lado do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Em um espaço especialmente montado para o torneio, com mais de 12 mil m2, os melhores atletas da modalidade disputam, até domingo (16/6), uma premiação de US$ 50 mil e 600 pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF).

Os seis dias de evento na capital federal fazem parte de um dos quatro torneios da série ITF Sand Series Classic, parte do calendário mundial de beach tennis. A disputa já é considerada um clássico, ao passo que a ITF é o órgão responsável por executar os torneio de Grand Slam, o maior título do tênis profissional. Além disso, a Federação também coordena eventos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão, e atua em nome do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Na capital federal, os jogos serão disputados com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da secretaria de Estado de Esportes e Lazer (SEL-DF), da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e da Federação Brasiliense de Tênis (FBT).





Renato Junqueira, Secretário de Esportes e Lazer do DF destaca que o beach tennis está se consolidando como uma modalidade atrativa para novos projetos de lei com alto impacto social. “A partir de 2021, aconteceu uma grande virada de chave para essa modalidade. A estrutura como está acontecendo nesse ano, de fato, é inovadora”, afirma. Para o ITF Sand Series Brasília, a pasta celebrou um termo de fomento de R$ 3 milhões.

Nesta terça-feira (11/6), continua a disputa do BT50, onde serão definidas as vagas nas quartas de final. Entre os dias 13 e 15 (quinta-feira e sábado), será disputada a chave principal da competição. Antes, no dia 12, será a vez do qualifying.

Além do ITF Sand Series, o evento terá a disputa do ITF BT10, no dia 16, e o torneio amador dividido nas categorias A, B, C, 40+ e 50+.

Dias 10 e 11 – ITF BT50

Dia 12 – ITF Sand Series Brasília Classic – qualifying

De 13 a 15 – ITF Sand Series Brasília Classic – chave principal

Dia 16 – ITF BT10.

Espaço

O espaço terá oito quadras com arquibancadas cobertas – a central contará com 1.600 lugares -, áreas de relacionamento e uma área reservada para atletas amadores, profissionais e imprensa e estrutura de transmissão internacional.

Também será destaque o Boulevard Monumental, com 800 metros quadrados cobertos, praça de alimentação, estandes, palcos, área de convivência, uma praia artificial com pedalinhos para o público e estacionamento privativo.