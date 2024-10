Filipe Luís cita próximos passos em "processo de recuperação" de Gabigol no Flamengo

Filipe Luís trata 'caso de Gabigol' no Flamengo com zelo e atenção - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada 10)

Filipe Luís entende que seu papel no Flamengo vai além do simples e objetivo desempenho como técnico, mas tem correlação com a de um ídolo. Não à toa, o treinador rubro-negro tem se mostrado muito zeloso com a situação de Gabigol, outro ícone histórico, no clube. Depois de sustentar a titularidade do atacante na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, o comandante esclareceu à imprensa que seguirá com a ‘cartilha de recuperação’ do camisa 99 em prática até tê-lo novamente em grande fase – física e mental.

O técnico ‘concedeu’ a Gabigol aquilo que ele mais cobrava no período de Tite no Flamengo: minutagem. Filipe Luís acredita que só assim, com sequência e ritmo de jogo, poderá ver Gabriel Barbosa performar novamente em grande estilo com o Manto. E apesar de ainda não tê-lo em seu melhor momento, o treinador gostou do que viu na noite da última quarta-feira (2) no Maracanã.

“Escolha minha (titularidade de Gabi), técnica. Sei o que ele pode me oferecer. Imaginei como o adversário viria jogar, como poderíamos atacá-los e o plano de jogo ocorreu em cima dele como número 9, e Bruno Henrique mais aberto. Acredito que tenha feito um bom jogo, mas, com certeza, com muito a evoluir”, avaliou durante a coletiva pós-jogo.

Sequência para Gabigol

As falas de Filipe Luís ao se referir a Gabigol dão o tom que o atleta receberá ainda mais oportunidades sob seu comando nos próximos compromissos. O técnico entende que o jogador precisa dessa sequência para retomar confiança e voltar a atingir feitos de um ídolo histórico do clube.

“Gabriel é um jogador histórico, ídolo histórico. E eu mais do que ninguém sei o que ele pode dar para equipe, pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, de sequência, de um certo carinho, cuidado, mas não só o Gabriel. Podemos falar de inúmeros jogadores que com um treinador podem ter mais ou menos minutos. Natural do futebol”.

O carinho e atenção mencionado por Filipe não se restringe ao Gabriel e tampouco representa falta de espaço para Carlinhos – que sofreu com duras críticas recentemente. O técnico sabe que o processo com Gabigol demanda tempo e que outros atletas, como o camisa 12, também precisam desse cuidado.

“A hora que a primeira entrar, ele volta a ser o Gabriel mentalmente, e fisicamente vai precisar de mais tempo. Talvez, vá sentir no próximo jogo, depois de tanto tempo sem jogar em sequência, mas vou tratar dele e de todos com muito carinho. Todos precisam disso”, disse.

Agenda no Flamengo

Depois de estrear com vitória e vantagem na semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo de Filipe Luís se reapresenta nesta quinta-feira (3) com foco no Brasileirão. O Rubro-Negro encara o Bahia neste sábado (5), às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do torneio de pontos corridos.

O Flamengo precisa vencer o adversário para manter-se na cola dos líderes Botafogo e Palmeiras – primeiro e segundo colocado, respectivamente. Quarto lugar na tabela, o Rubro-Negro soma 48 pontos e está a oito do Alviverde, que contabiliza 56 – um a menos em relação ao Alvinegro carioca. Vale destacar que o Mais Querido tem um jogo a menos em relação a seus adversários.