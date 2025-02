??rbitro pode ficar fora da Copa do Mundo por pedir autógrafo de Messi

Qualquer sinal de favoritismo e/ou admiração seja a um clube ou a um jogador pode gerar sanções gravíssimas à carreira de um árbitro. Nesta semana, por exemplo, o mexicano Marco Antonio Ortiz Nava foi proibido de apitar os jogos da Concacaf pelos próximos seis meses após pedir um autógrafo de Messi no apito final da vitória do Inter Miami, no último dia 19. E, de acordo com a mídia internacional, a punição não deve parar por ai.

A Associação de Futebol da América do Norte, Central e do Caribe (Concacaf) suspendeu o mexicano por uma ação incompatível “com o código de conduta da associação”. Nesse sentido, abriu-se um processo disciplinar contra Marco Antonio – culminando em seu afastamento pelos próximos seis meses.

O juiz alega que se tratava de um autógrafo destinado a um “familiar com necessidades especiais”. De todo modo, a ESPN divulgou a notícia de seu afastamento nesta semana. Ortiz apitou mais de 200 partidas de futebol em sua carreira e figurou na lista da Associação Mundial da FIFA nos últimos seis anos.

???? Reporta @ESPNDeportes que el árbitro mexicano Marco Antonio ‘Gato’ Ortíz tendrá sanción de CONCACAF después de haber pedido un autógrafo a Lionel Messi “para un familiar con necesidades especiales” tras el @SportingKC vs Inter Miami de @TheChampions pic.twitter.com/uhD5YjKjFS — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) February 21, 2025

Penalização mais severa

De acordo com o ‘La Razón’, Ortiz tinha chances palpáveis de aparecer na relação de arbitragem para Copa do Mundo 2026 nos EUA, Canadá e México – sua terra natal. No entanto, segundo o ex-árbitro mexicano Marco Rodriguez, esse incidente certamente custará sua participação no principal torneio de futebol do planeta.

“Ele definitivamente perderá o Mundial de Clubes e a Copa Ouro neste verão. Praticamente certo. O fato de ainda poder trabalhar como árbitro na Liga MX é o único consolo para Ortiz. Não se sabe se ele recebeu pelo menos uma compensação mínima pela suspensão com o autógrafo de Messi solicitado”, avaliou o ex-profissional.

Marco Rodríguez se destaca como um dos principais árbitros do México, com 51 partidas em seis Copas do Mundo no currículo.

Polêmicas recentes do árbitro

Esta não é a primeira vez que Marco Antonio Ortiz se vê no centro de polêmicas no futebol. Recentemente, há poucas semanas, ele esteve diretamente envolvido em outro caso de extrema repercussão local. Isso porque o vídeo de um questionável empurrão do árbitro no camisa 10 do Monterrey, aos 50 minutos de partida, tornou-se viral e dividiu opiniões no futebol mexicano.

No mesmo momento em que se prepara para mostrar o cartão amarelo, Ortiz leva o braço esquerdo à altura do ombro do jogador, num claro sinal de contato físico. O camisa 10 inclusive age com surpresa ao ato do árbitro, e o caso virou pauta por dias na mídia esportiva.

Si Canales hubiera empujado, tendría una sanción enorme. Pero esto es una vergüenza de Marco Antonio Ortiz. Se siente protegido por la FMF y por la Comisión de Arbitraje.

pic.twitter.com/5w6PHwRHKv — César Rivas (@C_Rivas14) February 2, 2025

Ortiz já havia enfrentado o jogador Gustavo Cabral na partida entre Pachuca e Mazatlán na temporada passada. Seu histórico, portanto, pesou na avaliação do caso mais recente.

Vitória de Lionel Messi

O Inter Miami venceu o jogo em questão por 1 a 0 sobre o Sporting KC, justamente com gol do camisa 10, pela ida da Copa dos Campeões Concacaf. O astro argentino marcou novamente no triunfo por 3 a 1 na noite da última terça-feira, 25, pela partida de volta no Chase Stadium. Tadeo Allende e Suárez fecharam a contagem para os classificados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.