Rebeca Andrade é indicada ao "Oscar do Esporte"

A lista de indicados para a 25ª edição do prêmio Laureus World Sports Awards, considerado o "Oscar do Esporte" foi divulgada nesta segunda-feira (3/3). Este prêmio é uma das mais prestigiadas distinções do esporte, reconhecendo atletas, equipes e projetos que se destacaram nos últimos 12 meses.

Entre os atletas indicados está Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil. A ginasta foi indicada para a categoria "Retorno do Ano". A nomeação de Rebeca reflete sua impressionante trajetória de superação. Ela se recuperou de três lesões no ligamento cruzado anterior do joelho direito para alcançar o título de maior medalhista olímpica do Brasil.

Concorrem na mesma categoria de Rebeca: o nadador americano Caeleb Dressel, a esquiadora suíça Lara Gut-Behrami, o motociclista espanhol Marc Márquez, o jogador de críquete indiano Rishabh Pant e a nadadora australiana Ariarne Titmus.

Os indicados foram escolhidos por um painel de 1.300 jornalistas e especialistas do esporte de todo o mundo. Os vencedores serão definidos por um júri composto por 69 nomes influentes na área esportiva.

*Com informações da Agência Estado.