Jornalista aponta problema pessoal de Dorival com Endrick: ‘insulto aos que perdem tempo com a Seleção’

A revolta generalizada motivada pela ausência de Endrick na convocação de Dorival Jr. para os primeiros compromissos da Seleção na temporada segue repercutindo. Em busca de justificativas plausíveis para o não-comparecimento do atacante, Milly Lacombe, colunista do UOL, desacreditou numa motivação esportiva para tal decisão, vide a presença de nomes questionáveis – em sua análise – de outros atletas.

“Dorival pode negar, e a CBF pode abafar, mas fica impossível acreditar que Dorival não tenha um problema pessoal com Endrick. Não faz sentido ele não convocar o jogador do Real Madrid. Não importa que Endrick esteja no banco de Ancelotti. Seu desempenho quando chamado deveria bastar”, iniciou Lacombe.

Em seguida, levantou questionamentos. “Dorival convoca Neymar recém-recuperado ainda em busca de ritmo. Mas deixa de fora o garoto-sensação os últimos dois anos do nosso futebol. Endrick joga em mais de uma posição, pode ser útil de muitas formas. Trata-se de um atleta versátil, técnico, jovem… o futuro”.

“A panelinha da CBF”

Lacombe segue seu desabafo em tom de crítica, mas passa a dividir o foco e a responsabilidade pela ausência com a CBF. “Insistir em Danilo e desconsiderar Endrick não tem explicação. Outra vez, a patota organiza a convocação e quem não se encaixa fica de fora. Em nome do bem-estar dessa panelinha que nunca ganhou nada, Daniel Alves esteve em uma Copa do Mundo”.

“O time fracassa, mas os caras fazem umas bagunças e se divertem. Vai, Brasil. Dorival não é o único, claro. Tite fez coisas parecidas. O que indica que o problema talvez esteja na CBF. De qualquer forma, não convocar o Endrick parte de um insulto a todos nós que estamos prestando atenção no futebol. Que valorizamos o esporte”, e concluiu:

“E um insulto aos que ainda perdem seu tempo torcendo para essa seleção. Atitudes como essas afastam os poucos que ainda perdem seu tempo. Talvez nem a convocação de Neymar seja capaz de mudar os ânimos. Só mesmo duas vitórias sólidas contra Colômbia e Argentina podem salvar Dorival de sua inexplicável teimosia”.

Endrick na Seleção Brasileira

O jovem talento do Real Madrid guardou três gols em 12 partidas pela Canarinho, mas também não figurou na última lista da Seleção na temporada 2024. Aliás, Endrick não veste a amarelinha desde a convocação de 27 de setembro do ano passado, quando esteve entre os escolhidos para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias da Copa.

Endrick substituiu Raphinha em seu último jogo pelo Brasil, aos 33 minutos do segundo tempo, na goleada por 4 a 0 sobre o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília.

Lista de convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City); Defensores: Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Guilherme Arana (Atlético-MG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo);

Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Guilherme Arana (Atlético-MG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo); Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Neymar (Santos);

André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Neymar (Santos); Atacantes: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid).

Eliminatórias 2025

O técnico Dorival Júnior anunciou na manhã dessa quinta-feira, 6, a lista de convocados para os próximos dois jogos da Canarinho pelas Eliminatórias para Copa do Mundo. O Brasil encara a Colômbia no dia 20 de março e posteriormente, no dia 25, enfrenta a Argentina – líder do torneio, com 25 pontos.

Os convocados se apresentam no dia 17 de março, segunda-feira, em Brasília. A Seleção recebe a Colômbia no Mané Garrincha para o confronto da 13ª rodada das Eliminatórias.

Bem como a Argentina, a Colômbia também está à frente do Brasil na tabela de classificação para Copa do Mundo. Os colombianos somam 19 pontos, um a mais em relação à Canarinho, na quarta colocação. Uruguai e Equador, com 20 e 19 pontos, respectivamente, fecham o G4. A Seleção aparece na cola, em quinto lugar.

