Presidente do Santos diz que Neymar chorou no vestiário antes de clássico com Corinthians

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, revelou que Neymar, desfalque do time do litoral na derrota para o Corinthians, neste domingo, por lesão, chorou no vestiário da Neo Química Arena, antes da partida pela semifinal do Campeonato Paulista. O jogador ficou fora de ação por um desconforto muscular na coxa esquerda.

"Talvez alguns desconheçam o perfil do Neymar, a dedicação que ele tem quando está focado em um trabalho, como é o caso de agora. Ele foi o jogador contra o Red Bull Bragantino (no domingo anterior, pelas quartas de final do Paulistão) que teve os maiores números de intensidade em campo. E naquela partida ele sente, tanto que saiu do jogo, começou um tratamento, Tivemos uma força tarefa para tentar ter o jogador contra o Corinthians", afirmou Teixeira à ESPN.

O dirigente disse que Neymar passou por uma série de testes até o domingo, quando foi descartado da partida, mas pediu para estar no banco de reservas durante o jogo. "Ele mesmo no vestiário chegou a se emocionar, chorou na frente dos jogadores, pedindo todo empenho e dedicação, que os jogadores atuassem por ele."

Teixeira não comentou diretamente o fato de o atacante ter estado no Rio de Janeiro para assistir ao desfile das escola de samba, durante o carnaval. Também declarou que ele não foi poupado para estar 100% para defender a seleção brasileira. Neymar foi convocado para atuar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, no dia 20, contra a Colômbia, e 25, contra a Argentina.

"Pode ser que haja uma série de análises, questionamentos e questões extra campo, mas queríamos contar com o jogador e ele queria jogar. Não houve em nenhum momento o pensamento de poupá-lo visando a seleção brasileira", disse o presidente.