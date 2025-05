Conheça Catalina Primo, o toque argentino do Real Brasília contra o América

Catalina Primo tem passagem pela seleção sub-20 da Argentina e vê no Real Brasília uma oportunidade de defender a versão principal do país dela - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Focado em se manter na elite do futebol nacional, o Real Brasília contará com o apoio da torcida no Estádio Defelê ao receber o América-MG, hoje, às 15h, pela 11ª rodada da Série A1 do Brasileirão Feminino. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 10 (meia-entrada).

Reforço ofensivo para a temporada de 2025, a atacante Catalina Primo é a quarta estrangeira a integrar o clube no ano. Titular, a argentina está pela primeira vez na carreira atuando em uma equipe fora do país natal. Próxima de completar 25 anos amanhã, Primo contou ao Correio Braziliense como topou jogar no Real.

Ela nunca havia imaginado jogar em solo brasileiro. “É uma das ligas mais competitivas da América do Sul”, enaltece. Brasília já era uma cidade conhecida por Catalina. Familiares dela moram na capital. Isso facilitou a escolha. “Eu nunca tinha visitado Brasília. Não via a minha família havia 20 anos, então isso me ajudou no momento de decidir”, afirmou.

Leia também: Ceilândia empata com Mixto e torce pelo Capital para manter liderança

Primo recorda o apoio dos familiares. “Fiquei muito feliz, é um sonho para toda a minha família. Eles acompanham a minha carreira desde sempre, ficaram ‘vai, vai, vai’. Eu estava tranquila, analisando com calma e foi uma boa decisão”. O choque cultural não assustou.

Ela acha tudo muito diferente, mas é aberta a conhecer novas culturas. Uma iguaria ganhou o coração da jogadora: o açaí. Por ela, comeria todos os dias. A diversidade do país surpreende Primo. “O Brasil é muito grande, tudo é longe, às vezes temos que pegar um ou dois aviões. O clima também é muito diferente, Norte e Sul, muito quente ou muito frio e tudo é uma adaptação para mim, mas estou muito feliz”, diz.

A jogadora tem duas exibições pela seleção sub-20 da Argentina. “É a maior. Joguei dois Sul-Americanos sub-20, tive essa sorte, e depois com a seleção meu objetivo é representar no profissional”, projeta.

Defender o Real Brasília na Série A1 é um atalho para o desejo de representar a Argentina. “Por isso também escolhi vir jogar no Brasil. Aqui temos uma liga que te coloca em uma vitrine, com grande visibilidade, e isso pode me ajudar a voltar para a seleção”, finalizou.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima