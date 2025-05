Vitor Roque se reapresenta no Palmeiras e Micael treina sem restrições

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (19) após a vitória contra o Bragantino, no último domingo (18). Na liderança do Brasileirão, o Verdão trabalha com foco na partida contra o Ceará, na quarta-feira (21), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Abel Ferreira contou com algumas novidades na atividade. Vitor Roque, que foi liberado do duelo em Bragança Paulista por conta do falecimento da avó, se reapresentou normalmente. Já Micael trabalhou sem restrições e volta a ser uma opção para o treinador português.

O zagueiro sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e ficou de fora das partidas do último mês. Outro jogador que esteve na Academia de Futebol é o atacante Bruno Rodrigues, que está em transição física e deve ter mais tempo de recuperação.

Na atividade, os atletas que foram titulares contra o Bragantino realizaram trabalhos internos na parte interna do CT. Já os demais jogadores do Palmeiras realizaram um coletivo com duas equipes de onze jogadores cada e dois tempos de 20 minutos.

