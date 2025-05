Fifa interpela CBF por comissão paga a intermediário em negociação com Ancelotti

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) recebeu notificação oficial da Fifa com cobrança de explicações sobre o pagamento de comissão a Diego Fernandes, envolvido na negociação com o técnico Carlo Ancelotti, mas que não tem registro como agente licenciado. A informação foi dada inicialmente pelo ‘Uol’.

A administração de Samir Xaud, novo presidente da Confederação, avalia implicações legais dessa negociação, já que os termos do contrato se deram sob a gestão de Ednaldo Rodrigues, conforme posicionamento da CBF sobre o assunto.

Especialistas dão conta de que a CBF descumpre seu próprio regulamento ao pagar um intermediário que não é vinculado a ela ou à Fifa. A legislação brasileira, por sua vez, estabelece que somente agentes licenciados têm permissão para atuar nessas condições.

O Artigo 11: “Disposições Gerais” do regulamento de agentes de futebol da Fifa, prevê que “somente um agente de futebol pode prestar serviços de agente de futebol” e que “quaisquer funcionário ou contratado pela agência que não sejam agentes de futebol não podem prestar serviços de agente de futebol nem fazer qualquer abordagem a um potencial cliente para firmar um contrato de representação.”

Em resposta às acusações, a CBF declarou formalmente que os termos da negociação se deram sob cláusulas de confidencialidade pela antiga gestão e que a administração atual, por meio do departamento de governança da entidade, estuda minuciosamente a situação.

Fernandes tem trânsito livre nos bastidores da CBF desde 2022, quando se aproximou do então presidente Ednaldo Rodrigues. Ao ser decisivo no decorrer dos meses para o acerto final com Ancelotti, Fernandes teve direito a uma comissão de 1,2 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,7 milhões) em contrato. As negociações com Ancelotti tiveram início em 2023 e foram retomadas em 2025.

Posicionamento de Fernandes

Envolvido no caso, Diego Fernandes se manifestou ainda nesta quinta-feira:

“O contrato firmado por Diego Fernandes com a CBF, em relação à contratação do treinador da seleção brasileira, respeita rigorosamente todas as normativas da CBF e da FIFA, com previsão específica acerca da necessidade de cumprimento das exigências das mencionadas instituições, de modo que eventuais questionamentos são infundados e serão prontamente esclarecidos.

Cumpre ressaltar que, Diego Fernandes é consultor, conforme previsto no contrato, e que só poderá receber qualquer montante referente à intermediação, após sua inscrição como agente intermediário de futebol junto à CBF. Diego atuou formalmente como consultor, em função do curto prazo de tempo que se deu o desafio da negociação, o que seria incompatível com o processo para registro como agente de futebol junto à FIFA. Com a conclusão da negociação, Diego dará entrada ao registro para que, quando efetuado, possa receber o justo valor referente à intermediação.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.