Tudo sobre o grupo A do Mundial de Clubes; confira times, jogos e destaques

Os melhores times do mundo se reúnem a partir deste sábado (14/6) para a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, valendo o posto de novo campeão mundial da Fifa. O grupo A é um dos mais equilibrados do campeonato, reunindo o Inter Miami de Lionel Messi, o gigante egípcio Al Ahly, o tradicional Porto e o Palmeiras representando a bandeira brasileira. Conheça tudo sobre as equipes da chave, os confrontos e os destaques de cada um no guia do Correio.

Inter Miami

Caçula da competição, fundado em 2018 pelo ex-jogador David Beckham, o Inter Miami ostenta o posto de grande anfitrião da Copa do Mundo de Clubes. Classificado como representante do país sede, o time ganhou proporções ainda maiores ao contratar Lionel Messi, astro e protagonista do elenco ao lado dos veteranos Luis Suárez, Sérgio Busquets e Jordi Alba. Treinado por outro ex-Barça, o argentino Javier Mascherano, o time parou na semifinal da Copa dos Campeões da Concacaf e está em terceiro na MLS. Apesar de Messi seguir brilhando e já somar 21 participações em gol em 20 jogos da temporada, as lacunas em outras posições do elenco podem ser exploradas.

Esquema: 4-2-3-1

Técnico: Javier Mascherano (ARG)

Vaga: País sede

Pitaco do CB: Sonha com mata-mata

Escalação: Ustari; Weigandt, Luján, Allen e Alba; Busquets e Redondo; Allende, Messi e Segovia; Suárez.

Al-Ahly

Papa-títulos no Egito e uma das equipes mais tradicionais e vitoriosas do futebol africano, o Al-Ahly é acostumado a levantar troféus. O time virou figurinha carimbada no Mundial, especialmente pelo domínio no continente, vencedor de três das últimas quatro edições da Liga dos Campeões da CAF e atual campeão nacional. O elenco pode não ter jogadores de renome global, mas serve de base para a seleção egípcia, como caso do veterano goleiro El Shenawy, e se reforçou com mais peças do mesmo calibre. Os protagonistas são o meia Ashour, artilheiro com 19 gols na temporada e nove assistências, e o atacante Abou Ali, com 16 bolas na rede. O espanhol José Riveiro assumiu o cargo de treinador no fim de maio.

Esquema: 4-3-2-1

Técnico: José Riveiro (ESP)

Vaga: Campeão da CAF

Pitaco do CB: Sonha com mata-mata

Escalação: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Al Aash e Koka; Zizo, Trezeguet e Ashour; Mohamed e Bencharki; Abou Ali.

Palmeiras

Protagonista no futebol brasileiro na última década, o Palmeiras desponta como um dos representantes verde-amarelos mais bem cotados na Copa do Mundo de Clubes. Apesar de não ter contratado nenhum reforço na janela especial para o torneio, a aposta foi em abrir o bolso no início do ano e entrosar nomes como Vitor Roque, Paulinho e Facundo Torres no elenco durante o primeiro semestre e chegar em alto nível nos Estados Unidos. A equipe segue mortal em competições de mata-mata sob o comando do português Abel Ferreira, porém a dificuldade em partidas de confronto direto ainda são um pé atrás para a torcida alviverde.

Esquema: 3-4-2-1

Técnico: Abel Ferreira (POR)

Vaga: Campeão da Conmebol

Pitaco do CB: Pode surpreender

Escalação: Weverton; Giay, Gómez e Fuchs; Mayke, Ríos, Aníbal Moreno e Piquerez; Estêvão e Facundo Torres; Vitor Roque

Porto

Apesar de ser um clube tradicional na Europa e dono do favoritismo no grupo, o Porto teve uma temporada abaixo, com o terceiro lugar no Campeonato Português e o título da Supertaça de Portugal. A equipe sentiu as baixas de Galeno e Nico González, vendidos em janeiro, mas jovens talentos foram um sinal de esperança, especialmente com boas atuações do goleiro Diogo Costa, do meia Rodrigo Mora e do atacante Samu. O brasileiro Pepê, ex-Grêmio, é um dos homens de confiança do técnico argentino Martin Anselmi, que chegou no início do ano após trabalhos no Independiente Del Valle e Cruz Azul.

Esquema: 3-4-3

Técnico: Martín Anselmi (ARG)

Vaga: Ranking da UEFA

Pitaco do CB: Pode surpreender

Escalação: Diogo Costa; Pérez, Eustáquio e Marcano; João Mário, Fábio Vieira, Alan Varela e Francisco Moura; Pepê, Samu e Mora.

Calendário

Primeira rodada:

Al Ahly x Inter Miami - sábado (14/6), às 21h, em Miami

Palmeiras x Porto - domingo (15/6), às 19h, em Nova Jersey

Segunda rodada:

Palmeiras x Al Ahly - quinta-feira (19/6), às 13h, em Nova Jersey

Inter Miami x Porto - quinta-feira (19/6), às 16h, em Atlanta

Terceira rodada

Inter Miami x Palmeiras - 23 de junho, às 22h, em Miami

Porto x Al Ahly - 23 de junho, às 22h, em Nova Jersey