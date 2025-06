Tudo sobre o grupo D do Mundial de Clubes; confira times, jogos e destaques

Os melhores times do mundo se reúnem a partir deste sábado (14/6) para a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, valendo o posto de novo campeão mundial da Fifa. O grupo D é a casa do Flamengo e foi formado de vez apenas na última semana, com a vaga nos playoffs para o Los Angeles FC, além do gigante Chelsea e do tunisiano Esperance. Conheça tudo sobre as equipes da chave, os confrontos e os destaques de cada um no guia do Correio.

Chelsea

Vencedor da Liga dos Campeões em 2021, o Chelsea foi vendido pouco depois e passou por uma repaginação completa. Os únicos remanescentes são os laterais Reece James e Chilwell, já que o clube passou a apostar na chegada de jovens e abriu o bolso para isso. A reestruturação começou a dar frutos nesta temporada, com o quarto lugar na Premier League e o título da Liga Conferência, se tornando o primeiro clube a vencer todos os troféus continentais europeus. Os Blues se reforçaram ainda mais na atual janela, com mais de R$ 450 milhões investidos nas chegadas de Mamadou Sarr, Delap e Essugo, além do retorno de Andrey Santos do empréstimo.

Esquema: 4-2-3-1

Técnico: Enzo Maresca (ITA)

Vaga: Campeão da UEFA

Pitaco do CB: Corre por fora

Escalação: Sánchez; James, Colwill, Badiashile e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Palmer e Madueke; Jackson

Espérance

O Espérance pode ser um clube desconhecido para o torcedor brasileiro, mas é uma das maiores potências da Tunísia e do futebol africano. O time ainda ostenta a segunda maior invencibilidade entre os participantes da Copa do Mundo de Clubes, sem perder há 11 jogos. A espinha dorsal do técnico Maher Kanzari, contratado no fim de março deste ano, conta com o ponta-direita Yan Sasse, ex-Vasco, e o atacante Rodrigo Rodrigues, ex-Juventude, mas o destaque é o ponta-esquerda argelino Youcef Belaili, autor de 18 gols e 16 assistências na temporada, líder do elenco em ambas as estatísticas.

Esquema: 4-3-3

Técnico: Maher Kanzari (TUN)

Vaga: Ranking da CAF

Pitaco do CB: Vai a passeio

Escalação: Memmiche; Bouchniba, Jelassi, Tougai e Ben Hamida; Tka, Ogbelu e Konaté; Yan Sasse, Rodrigo Rodrigues e Belaili.

Flamengo

A possível saída do capitão Gerson tumultuou o ambiente de um Flamengo que conseguiu encontrar tranquilidade pouco antes da chegada à Copa do Mundo de Clubes ao assumir a liderança do Brasileirão e carimbar a classificação nas copas. A reta final do rubro-negro na preparação para o torneio superou a desconfiança de parte da torcida e deu mais moral ao trabalho de Filipe Luís. O técnico também poderá contar com o elenco completo após o retorno dos lesionados Plata, Pulgar e De la Cruz, além da chegada de Jorginho, reforço de calibre no meio de campo. A dúvida ainda é se ter Pedro e Arrascaeta juntos em campo pode atrapalhar a intensidade de um time acostumado com a pressão ao adversário.

Esquema: 4-3-3

Técnico: Filipe Luís (BRA)

Vaga: Campeão da Conmebol

Pitaco do CB: Pode surpreender

Escalação: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha.

Los Angeles FC

Última equipe a se classificar para a Copa do Mundo de Clubes, o Los Angeles FC sequer imaginava disputar o torneio meses atrás, mas agora mira fazer bonito para a torcida local. No entanto, o elenco é muito diferente daquele vice-campeão da Concacaf em 2023 e que creditou o time a participar do torneio mundial. Os holofotes do plantel vão para a dupla Giroud e Lloris, campeões do mundo com a França em 2018, mas quem rouba a atenção é o gabonês Denis Bouanga, decisivo no playoff contra o América do México. O torcedor brasileiro ainda deve lembrar do zagueiro Marlon, ex-Flu, e do volante Igor Jesus, ex-Fla.

Esquema: 4-3-3

Técnico: Steve Cherundolo (EUA)

Vaga: Playoff

Pitaco do CB: Sonha com mata-mata

Escalação: Giroud; Palencia, Long, Segura e Hollingshead; Igor Jesus, Tillman e Delgado; Ordaz, Giroud e Bouanga.

Calendário

Primeira rodada:

Chelsea x Los Angeles FC - segunda-feira (16/6), às 16h, em Atlanta

Flamengo x Esperance - segunda-feira (16/6), às 22h, na Filadélfia

Segunda rodada:

Flamengo x Chelsea - sexta-feira (20/6), às 15h, na Filadélfia

Los Angeles FC x Esperance - sexta-feira (20/6), às 19h, em Nashville

Terceira rodada

Esperance x Chelsea - 24 de junho, às 22h, na Filadélfia

Los Angeles FC x Flamengo - 24 de junho, às 22h, em Orlando