Tudo sobre o grupo G do Mundial de Clubes; confira times, jogos e destaques

Os melhores times do mundo se reúnem a partir deste sábado (14/6) para a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, valendo o posto de novo campeão mundial da Fifa. O grupo H é outro a concentrar duas potências europeias, com o Manchester City tentando salvar a temporada e a Juventus em reconstrução, além do Al Ain e do Wydad Casablanca. Conheça tudo sobre as equipes da chave, os confrontos e os destaques de cada um no guia do Correio.

Al-Ain

Representante dos Emirados Árabes Unidos, o Al-Ain é um dos times que tentam mostrar a força do Oriente Médio na Copa do Mundo de Clubes. Vencedor da Liga dos Campeões da Ásia em 2024, o clube era comandado por Leonardo Jardim, atualmente no Cruzeiro, mas o atual dono da prancheta é o sério Vladimir Ivic. A equipe não conseguiu manter o alto nível de atuação na temporada, terminando com a segunda pior campanha da Champions asiática e em quinto no campeonato local, mas confia no talento dos artilheiros Kodjo Laba e Rahimi, que somam mais de 40 gols. O torcedor brasileiro vai lembrar de Segovinha, emprestado pelo Botafogo e opção na ponta.

Esquema: 4-4-2

Técnico: Vladimir Ivic (SER)

Vaga: Campeão da AFC

Pitaco do CB: Vai a passeio

Escalação: Eisa; Al-Ahbabi, Hashemi, Kouadio e Erik; Park Yong-woo, Traore, Palacios e Kaku; Rahimi e Laba.

Juventus

A Juventus virou outra após a crise financeira gerada pela pandemia de Covid-19 e amarga uma má fase longe de títulos. O clube apostou em talentos jovens para se reerguer e confiou no técnico Thiago Motta para comandar o processo de renovação, mas a experiência não deu certo e Igor Tudor foi escolhido como substituto no meio da temporada. O croata conseguiu levar o time à próxima Liga dos Campeões, com destaque para a joia Kenan Yildiz. Artilheiro da equipe, Vlahovic se tornou dor de cabeça ao recusar a renovação de contrato e poder sair de graça após a Copa do Mundo de Clubes, mas segue no elenco para o torneio.

Esquema: 4-2-3-1

Técnico: Igor Tudor (CRO)

Vaga: Ranking da UEFA

Pitaco do CB: Pode surpreender

Escalação: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso; Locatelli e Thuram; Nicolás González, Conceição e Yildiz; Vlahovic.

Manchester City

O time de Pep Guardiola pouco lembra aquele que dominou a Europa e o mundo há dois anos, muito em razão dos problemas defensivos e da lesão de Rodri após ser eleito Bola de Ouro. Depois de uma temporada de decepções, o Manchester City olha para a Copa do Mundo de Clubes como esperança restante de um título de relevância e apostou na reformulação em busca do troféu. De Bruyne deixou o clube, mas chegaram nomes como Reijnders, Cherki e Ait-Nouri para encorpar o elenco e retomar o posto de dominante.

Esquema: 4-2-3-1

Técnico: Pep Guardiola (ESP)

Vaga: Campeão da UEFA

Pitaco do CB: Quer a taça

Escalação: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Gundogan e Bernardo Silva; Savinho, Marmoush e Doku; Haaland.

Wydad Casablanca

Destaque no Marrocos, o Wydad teve um ano de baixa e passou longe de brigar pelos títulos que disputou. O clube ficou marcado pelo excesso de empates e trocou de comando no final de maio para a chegada de Mohamed Amine Benhachem, que tenta organizar a casa antes de enfrentar dois gigantes mundiais no grupo. O protagonista da equipe e esperança de gols é o ponta Mohamed Rayhi, enquanto os brasileiros Arthur Sanches, da base do Fluminense, Pedrinho, ex-Corinthians, e Guilherme Ferreira, cria do Cruzeiro, buscam espaço.

Esquema: 4-2-3-1

Técnico: Mohamed Amine Benhecham (MAR)

Vaga: Campeão da CAF

Pitaco do CB: Vai a passeio

Escalação: Benabid; Moufid, Harkass, Boutouil e Boucheta; Moubarik e Zemraoui; Rayhi, Mailula e Sakhi; Obeng.

Calendário

Primeira rodada:

Manchester City x Wydad - quarta-feira (18/6), às 13h, na Filadélfia

Al-Ain x Juventus - quarta-feira (18/6), às 22h, em Washington

Segunda rodada:

Juventus x Wydad - 22 de junho, às 13h, na Filadélfia

Manchester City x Al-Ain - 22 de junho, às 22h, em Atlanta

Terceira rodada

Juventus x Manchester City - 26 de junho, às 16h, em Orlando

Wydad x Al-Ain - 26 de junho, às 16h, em Washington