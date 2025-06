Tudo sobre o grupo F do Mundial de Clubes; confira times, jogos e destaques

Os melhores times do mundo se reúnem a partir deste sábado (14/6) para a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, valendo o posto de novo campeão mundial da Fifa. O grupo F colocou lado a lado Borussia Dortmund e Fluminense com os modestos Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e o Ulsan, da Coreia do Sul. Conheça tudo sobre as equipes da chave, os confrontos e os destaques de cada um no guia do Correio.

Borussia Dortmund

O Dortmund surpreendeu ao chegar na final da Liga dos Campeões de 2024, mas o desempenho no ano seguinte foi muito abaixo da expectativa. O time aurinegro passou a maior parte da temporada fora do G-4 na Bundesliga e conseguiu um lugar só na última rodada, além de ter caído nas quartas da Champions. O desempenho melhorou desde janeiro com a chegada do técnico Niko Kovac e a principal boa notícia foi o faro do atacante Guirassy, autor de 34 gols em 45 jogos. O clube conseguiu manter a joia Jamie Gittens e trouxe Jobe Bellingham, irmão do astro do Real, mas não terá o principal zagueiro, Nico Schlotterbeck, fora por lesão.

Esquema: 3-4-2-1

Técnico: Niko Kovac (CRO)

Vaga: Ranking da UEFA

Pitaco do CB: Pode surpreender

Escalação: Kobel; Sule, Anton e Bensebaini; Ryerson, Groß, Brandt e Svensson; Adeyemi e Gittens; Guirassy.

Fluminense

O campeão da Libertadores de 2023 brigou contra o rebaixamento no ano seguinte, mas parece ter voltado aos trilhos em 2025 desde a chegada de Renato Gaúcho. O tricolor abriu o bolso para trazer reforços como Hércules, Cannobio e recentemente Soteldo, vindo do Santos, e chega à Copa do Mundo de Clubes com apenas três derrotas em 18 jogos desde abril. Em um grupo mais acessível, o time das Laranjeiras ainda terá a volta do artilheiro Cano e ostenta um retrospecto positivo como o quarto brasileiro com mais vitórias contra europeus.

Esquema: 4-3-3

Técnico: Renato Gaúcho (BRA)

Vaga: Campeão da Conmebol

Pitaco do CB: Sonha com mata-mata

Escalação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Ganso; Arias, Cano e Serna.

Mamelodi Sundowns

Um dos nomes menos conhecidos da Copa do Mundo de Clubes, o Sundowns é uma potência da África do Sul e ganhou o apelido de “Os Brasileiros”, tanto pelo verde-amarelo do uniforme quanto pelo estilo de jogo. O Brasil também é motor do time dentro de campo, com presença do atacante Arthur Sales, revelado pelo Vasco, e do meia Lucas Ribeiro, camisa 10 do plantel e que fez carreira no exterior após surgir no Moto Club. O destaque é Ronwen Williams, indicado ao prêmio de melhor goleiro do mundo em 2024. O clube venceu os últimos oito campeonatos nacionais e ficou com o vice da Liga dos Campeões da África.

Esquema: 4-2–3-1

Técnico: Miguel Cardoso (POR)

Vaga: Ranking da CAF

Pitaco do CB: Vai a passeio

Escalação: Williams; Mudau, Kekana, Lebusa e Modiba; Mokoena e Allende; Lucas Ribeiro, Adams e Matthews; Rayners.

Ulsan HD

Impulsionado pelo patrocínio da Hyundai, o Ulsan se tornou hegemônico na Coreia do Sul e é o atual tricampeão do país, além de ter feito boas campanhas na Champions da Ásia após o título em 2020. No entanto, o time ainda está buscando encontrar o rumo na atual temporada, com apenas 9 vitórias em 21 jogos e o terceiro lugar na liga local. A base da equipe é formada por atletas sul-coreanos, como o goleiro da seleção Jo Hyeon-woo, mas o ataque é internacional, com o brasileiro Erick Farias, ex-Juventude, o sueco Darijan Bojanic e o venezuelano Matías Lacava entre as opções.

Esquema: 4-3-3

Técnico: Kim Pan-gon (COR)

Vaga: Ranking da AFC

Pitaco do CB: Vai a passeio

Escalação: Jo Hyeon-woo; Yoon Jong-gyu, Kim Young-gwon, Seo Myeong-kwan e Kang Sang-woo; Jung Woo-young, Ko Seung-beom e Bojanic; Um Won-sang, Erick Farias e Ludwingson.

Calendário

Primeira rodada:

Fluminense x Borussia Dortmund - terça-feira (17/6), às 13h, em Nova Jersey

Ulsan x Mamelodi Sundowns - terça-feira (17/6), às 19h, em Orlando

Segunda rodada:

Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - 21 de junho, às 13h, em Cincinnati

Fluminense x Ulsan - 21 de junho, às 19h, em Nova Jersey

Terceira rodada

Mamelodi Sundowns x Fluminense - 25 de junho, às 16h, em Miami

Borussia Dortmund x Ulsan - 25 de junho, às 16h, em Cincinnati