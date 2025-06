Tudo sobre o grupo H do Mundial de Clubes; confira times, jogos e destaques

Os melhores times do mundo se reúnem a partir deste sábado (14/6) para a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, valendo o posto de novo campeão mundial da Fifa. O grupo H atrai holofotes por ser palco para o todo-poderoso Real Madrid, ao lado do milionário Al-Hilal, o mexicano Pachuca e o patinho feio RB Salzburg. Conheça tudo sobre as equipes da chave, os confrontos e os destaques de cada um no guia do Correio.

Al-Hilal

Ex-clube de Neymar, o Al-Hilal já surpreendeu em outros mundiais, mas desta vez chega na Copa do Mundo de Clubes com o sabor amargo de uma temporada frustrante e sem títulos. O time ostentou médias de três gols por jogo, liderados por Mitrovic, Malcom e Marcos Leonardo, mas os problemas defensivos da equipe de Jorge Jesus foram o calcanhar de Aquiles. Demitido, o técnico português deu lugar à Simone Inzaghi, recém chegado da Inter de Milão e com a missão de equilibrar os sauditas para fazer valer o investimento no elenco milionário.

Esquema: 4-2-3-1

Técnico: Simone Inzaghi (ITA)

Vaga: Campeão da AFC

Pitaco do CB: Pode surpreender

Escalação: Bono; João Cancelo, Koulibaly, Albulayhi e Renan Lodi; Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo e Al-Dawsari; Mitrovic.

Pachuca

Carrasco do Botafogo na Copa Intercontinental, o Pachuca deu o cartão de visitas ao mundo no final do ano passado e chega com o mesmo status de subestimado na Copa do Mundo de Clubes. A principal mudança em relação ao time que bateu o Glorioso foi a chegada do técnico Jaime Lozano para substituir Guillermo Almada. Os donos do ataque são o venezuelano Salomón Rondón e o marroquino Idrissi, mas brasileiros quase xarás buscam espaço, casos de John Kennedy, ex-Fluminense, e Kenedy, revelado nas Laranjeiras e com passagem no Flamengo.

Esquema: 4-2-3-1

Técnico: Jaime Lozano (MEX)

Vaga: Campeão da Concacaf

Pitaco do CB: Sonha com mata-mata

Escalação: Moreno; Berlanga, Bauermann, Aceves e Bryan González; Pedraza e Montiel; Singala, Deossa e Idrissi; Rondón.

RB Salzburg

Patinho feio entre os representantes europeus, o Salzburg garantiu vaga pelo ranking da UEFA e pelo limite de dois times por país, o que tirou clubes como Barcelona e Liverpool. Apesar de ter sido soberano na Áustria na última década, a equipe comandada pela Red Bull chega com a moral baixa após dois anos em que sequer conseguiu vencer o campeonato local e não teve boas apresentações nos torneios intercontinentais. Um destaque do jovem elenco é o atacante malinense Nene Dorgeles, artilheiro da temporada.

Esquema: 4-4-2

Técnico: Thomas Letsch (ALE)

Vaga: Ranking da UEFA

Pitaco do CB: Vai a passeio

Escalação: Schlager; Trummer, Gadou, S. Baidoo e Terzic; Bidstrup, Yeo, Diabate e Kratzig; Dorgeles Nene e Daghim.

Real Madrid

Saiu Carlo Ancelotti e entrou Xabi Alonso no comando, mas o Real Madrid continua como o clube mais temido do mundo do futebol. O time merengue viveu uma rara temporada sem levantar troféus, marcada por lesões de peças importantes e problemas no setor defensivo. Por isso, chegaram como reforços na janela o lateral direito Alexander-Arnold e o jovem zagueiro Huijsen para dar mais liberdade aos craques Kyllian Mbappé, Vinícius Jr e Jude Bellingham brilharem na frente. O veterano Modric, porém, foi outro a se despedir da equipe.

Esquema: 4-4-2

Técnico: Xabi Alonso (ESP)

Vaga: Campeão da UEFA

Pitaco do CB: Quer a taça

Escalação: Courtois; Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger e Mendy; Tchouameni, Valverde e Camavinga; Bellingham; Vinícius Jr. e Mbappé.

Calendário

Primeira rodada:

Real Madrid x Al-Hilal - quarta-feira (18/6), às 16h

Pachuca x Salzburg - quarta-feira (18/6), às 19h

Segunda rodada:

Real Madrid x Pachuca - 22 de junho, às 16h, em Charlotte

Salzburg x Al-Hilal - 22 de junho, às 19h, em Washington

Terceira rodada

Salzburg x Real Madrid - 26 de junho, às 22h, na Filadélfia

Al-Hilal x Pachuca - 26 de junho, às 22h, em Nashville