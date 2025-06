Tudo sobre o grupo C do Mundial de Clubes; confira times, jogos e destaques

Os melhores times do mundo se reúnem a partir deste sábado (14/6) para a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, valendo o posto de novo campeão mundial da Fifa. O grupo C é reflexo do intercâmbio global da competição, com os gigantes europeus Bayern de Munique e Benfica, o copeiro Boca Juniors em crise e o ainda amador Auckland City. Conheça tudo sobre as equipes da chave, os confrontos e os destaques de cada um no guia do Correio.

Auckland City

Representante da Oceania na Copa do Mundo de Clubes, o Auckland City é soberano no continente e recordista em participações no formato antigo do Mundial, com 11 presenças e um terceiro lugar. Apesar do sucesso local, o time ainda é um clube amador e boa parte do elenco concilia a vida esportiva com outros empregos. O maior destaque é o zagueiro Adam Mitchell, que passou pelo futebol sérvio e na segunda divisão inglesa antes de voltar ao país natal, onde divide o papel de capitão da equipe com a função de gerente imobiliário. Outros exemplos são o lateral Jordan Vale, professor, e o goleiro Ciganda, limpador de piscinas.

Esquema: 4-3-3

Técnico: Albert Riera (ESP)

Vaga: Campeão da Oceania

Pitaco do CB: Vai a passeio

Escalação: Tracey; Zeb, Mitchell, Boxall e Lobo; Ilich, Garriga e Yoo; Lagos, Bevan e Manickum.

Bayern de Munique

Na lista dos gigantes europeus, o Bayern chega como um dos mais cotados ao título após voltar a ser campeão da Bundesliga. Liderado pelo atacante Harry Kane, autor de 38 gols e 13 assistências na temporada, o clube bávaro sofreu com lesões de peças importantes, mas deve ter a maioria do elenco a disposição para ir com força total na Copa do Mundo de Clubes, especialmente com o retorno da joia Jamal Musiala, recuperado de lesão que o afastou dos gramados por dois meses. Jonathan Tah, zagueiro ex-Leverkusen chegou como reforço na janela, enquanto o veterano Thomas Muller fará a despedida do time ao fim do torneio.

Esquema: 4-2-3-1

Técnico: Vincent Kompany (BEL)

Vaga: Ranking da UEFA

Pitaco do CB: Quer a taça

Escalação: Neuer; Laimer, Kim, Upamecano e Guerreiro; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Coman; Kane.

Benfica

Comandado pelo técnico Bruno Lage, marcado pela passagem ruim no Botafogo, o Benfica teve mais um ano longe das glórias no futebol português. Apesar de amargar vices para o Sporting, o time fez boas apresentações na Liga dos Campeões e repetir a dose na Copa do Mundo de Clubes pode servir como uma demonstração à torcida de que o time pode voltar a ser o manda-chuva em Portugal. A referência na frente é o grego Pavlidis, autor de hat-trick contra o Barcelona, ao lado do turco Akturkoglu e de Di María, que se despede antes de voltar ao Rosário Central.

Esquema: 4-3-3

Técnico: Bruno Lage (POR)

Vaga: Ranking da UEFA

Pitaco do CB: Pode surpreender

Escalação: Trubin; Bah, Otamendi, António Silva e Carreras; Aursnes, Florentino e Kokçu; Di Maria, Pavlidis e Akturkoglu.

Boca Juniors

De volta ao palco mundial quase duas décadas depois, o Boca Juniors apostou no retorno do técnico Miguel Ángel Russo, mesmo treinador da última conquista de Libertadores do clube, em 2007. Anunciado há pouco menos de duas semanas, o técnico encontrou o time xeneize eliminado nas quartas de final do Apertura do Campeonato Argentino e que sequer passou da pré-Libertadores, sem contar a pressão em cima do presidente Riquelme. A equipe se reforçou com destaques de outros nomes do futebol local para somar aos veteranos Ander Herrera e Edinson Cavani, ambos longe do nível técnico e físico apresentado durante a carreira sólida na Europa, mas esperança no torneio.

Esquema: 4-3-1-2

Técnico: Miguel Ángel Russo (ARG)

Vaga: Ranking da Conmebol

Pitaco do CB: Sonha com mata-mata

Escalação: Marchesin; Advíncula, Battaglia, Rojo e Blanco; Belmonte, Delgado e Zenón; Palacios; Cavani e Giménez.

Calendário

Primeira rodada:

Bayern de Munique x Auckland City - domingo (15/6), às 13h, em Cincinnati

Boca Juniors x Benfica - segunda (16/6), às 19h, em Miami

Segunda rodada:

Benfica x Auckland City - sexta-feira (20/6), às 13h, em Orlando

Bayern de Munique x Boca Juniors - sexta-feira (20/6), às 22h, em Miami

Terceira rodada

Benfica x Bayern de Munique - 24 de junho, às 16h, em Charlotte

Auckland City x Boca Juniors - 24 de junho, às 16h, em Nashville