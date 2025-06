Tudo sobre o grupo B do Mundial de Clubes; confira times, jogos e destaques

Os melhores times do mundo se reúnem a partir deste sábado (14/6) para a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, valendo o posto de novo campeão mundial da Fifa. O grupo B recebeu o status de ser um difíceis, reunindo o Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões da UEFA, o Botafogo, dono do título da Libertadores; o tradicional Atlético de Madrid e o queridinho da casa Seattle Sounders. Conheça tudo sobre as equipes da chave, os confrontos e os destaques de cada um no guia do Correio.

Atlético de Madrid

A “Era Simeone” no Atlético de Madrid ficou marcada por um time que, apesar de ter levantado poucos troféus, se tornou reconhecido por dar trabalho para gigantes, especialmente em competições de mata-mata. Na atual temporada, porém, a equipe caiu ainda nas oitavas da Liga dos Campeões e não fez sombra para os gigantes Barcelona e Real Madrid na Espanha. A boa notícia foi o argentino Julián Alvarez, que chegou do City e se consolidou como um dos principais atacantes da atualidade, servido por Griezmann.

Esquema: 4-4-2

Técnico: Diego Simeone (ARG)

Vaga: Ranking da UEFA

Pitaco do CB: Corre por fora

Escalação: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Javi Galán; Simeone, de Paul, Barrios e Samuel Lino; Griezmann e Álvarez.

Botafogo

O botafoguense não para de viver uma montanha-russa. Terminou 2024 como campeão da Libertadores e do Brasileirão, mas iniciou 2025 sem técnico e empilhando decepções. O time trouxe o português Renato Paiva para o comando e, após um começo ruim, o treinador parece ter finalmente conseguido dar uma cara à equipe. Agora, nas vésperas do Mundial, a saída de Igor Jesus após o torneio foi amenizada com a chegada de um pacotão de reforços de grife, como os atacantes Arthur Cabral e Joaquin Correa e o meia Montoro. Resta saber se os novos nomes terão impacto imediato para avançar no grupo com dois gigantes europeus.

Esquema: 4-3-3

Técnico: Renato Paiva (POR)

Vaga: Campeão da Conmebol

Pitaco do CB: Sonha com mata-mata

Escalação: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Savarino; Artur, Igor Jesus e Cuiabano.

Paris Saint-Germain

Vencedor da Liga dos Campeões com direito a goleada na final e dono de todos os títulos que disputou em 2024/25, o Paris Saint-Germain chega como o time a ser batido na Copa do Mundo de Clubes. Apesar de ter tido dificuldades no início da temporada, Luis Enrique encaixou a equipe com muita imposição física em campo e um ataque mortal que perdeu apenas sete jogos. A grande estrela do plantel é o francês Ousmane Dembelé, um dos favoritos à Bola de Ouro, porém está como dúvida para as primeiras partidas do torneio após sofrer uma lesão muscular na data Fifa. O elenco, capitaneado pelo brasileiro Marquinhos, ainda tem destaques como Donnarumma, Nuno Mendes, Hakimi, Vitinha, Kvaratskhelia e Doué.

Esquema: 4-3-3

Técnico: Luis Enrique (ESP)

Vaga: Ranking da UEFA

Pitaco do CB: Quer a taça

Escalação: Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz; Doué, Dembelé e Kvaratskhelia.

Seattle Sounders

Outro do hall de “anfitriões”, o Sounders foi campeão da Concacaf em 2022, mas vive um cenário muito diferente em 2025. Conhecidos da torcida brasileira, o volante João Paulo perdeu espaço, enquanto o meia Lodeiro, ambos ex-Botafogo, e o atacante peruano Ruidíaz, carrasco do Brasil, não estão mais no time. Quem assume o protagonismo no momento são nomes mais modestos, como o inglês Ryan Kent, o argentino Pedro de la Vega e o eslovaco Rusnák. Até o técnico da equipe, Brian Schmetzer, assumiu o papel de azarão e disse que “um gol já seria um sucesso” no grupo da morte.

Esquema: 4-3-3

Técnico: Brian Schmetzer (EUA)

Vaga: Campeão da Concacaf

Pitaco do CB: Vai a passeio

Escalação: Frei; A. Roldán, Ragen, Bell e Tolo; Vargas, C. Roldán e Rusnák; de la Vega, Jesús Ferreira e Kent.

Calendário

Primeira rodada:

PSG x Atlético de Madrid - domingo (15/6), às 16h, em Los Angeles

Botafogo x Seattle Sounders - domingo (15/6), às 23h, em Seattle

Segunda rodada:

Seattle Sounders x Atlético de Madrid - quinta-feira (19/6), às 19h, em Seattle

PSG x Botafogo - quinta-feira (19/6), às 22h, em Los Angeles

Terceira rodada

Seattle Sounders x PSG - 23 de junho, às 16h, em Seattle

Atlético de Madrid x Botafogo - 23 de junho, às 16h, em Los Angeles