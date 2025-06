Tudo sobre o grupo E do Mundial de Clubes; confira times, jogos e destaques

Os melhores times do mundo se reúnem a partir deste sábado (14/6) para a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, valendo o posto de novo campeão mundial da Fifa. O grupo E mescla quatro continentes, com a Inter de Milão tentando compensar os vices, o Monterrey do veterano Sérgio Ramos, o copeiro River Plate e o japonês Urawa Red Diamond. Conheça tudo sobre as equipes da chave, os confrontos e os destaques de cada um no guia do Correio.

Inter de Milão

A Inter de Milão tinha a possibilidade da tríplice coroa na mira, mas perdeu o Campeonato Italiano por um ponto, foi eliminado pelo rival na semi da Copa da Itália e sofreu a maior goleada da história na Liga dos Campeões. A chance de compensar uma temporada que terminou com gosto amargo seria um possível título da Copa do Mundo de Clubes. No entanto, o time pode chegar com uma nova cara após a saída do técnico Simone Inzaghi e a chegada do ex-jogador Cristian Chivu para ocupar o posto. O único reforço da equipe para a competição foi Luis Henrique, prata da casa do Botafogo.

Esquema: 3-5-2

Técnico: Cristian Chivu (ROM)

Vaga: Vencedor do playoff

Pitaco do CB: Corre por fora

Escalação: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Çalhanoglu e Dimarco; Thuram e Lautaro.

Monterrey

Um dos grandes do México, o Monterrey se acostumou a ser gigante no continente. Vencedor de cinco Liga dos Campeões da Concacaf desde 2010, o time está mudado em relação a última conquista, em 2021, e apostou em velhos conhecidos do mundo da bola. A prancheta é de Domenec Torrent, ex-técnico do Flamengo durante a pandemia, mas os holofotes são para os espanhois dentro de campo, casos do veterano zagueiro Sérgio Ramos e do meia Sérgio Canales, que também passou pelo Real Madrid e construiu carreira sólida no Real Sociedad e no Betis. O homem-gol é o mexicano Germán Berterame.

Esquema: 4-2-1-3

Técnico: Domenec Torrent (ESP)

Vaga: Campeão da Concacaf

Pitaco do CB: Pode surpreender

Escalação: Andrada; Chávez, Medina, Sérgio Ramos e Arteaga; Ambriz e Rodríguez; Canales; Jesús Corona, Berterame e Ocampos.

River Plate

O River Plate tem a favor a pompa de ser um dos times mais copeiros do mundo da bola, mas a segunda passagem de Marcelo Gallardo está muito diferente do período de glórias entre 2014 e 2022. O último título foi o Campeonato Argentino de 2023 e a aposta para retomar o rumo das glórias foi nos veteranos, em especial campeões do mundo em 2022 com a seleção, como o goleiro Armani, o zagueiro Pezzella e os laterais Montiel e Acuña. A dose de juventude é com a joia Franco Mastantuono, vendido por cifras milionárias ao Real Madrid, mas permanece no elenco dos Milionários até o fim do torneio mundial.

Esquema: 4-3-3

Técnico: Marcelo Gallardo (ARG)

Vaga: Ranking da Conmebol

Pitaco do CB: Pode surpreender

Escalação: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pezzella e Acuña; Enzo Pérez, Castaño e Alliendro; Mastantuono, Driussi e Colidio.

Urawa Red Diamonds

O Urawa Red Diamonds é um caso raro de um time com mais sucesso continental, com três títulos da Liga dos Campeões da Ásia, do que nacional, vencedor de apenas uma edição do Campeonato Japonês. Um dos elencos mais modestos da Copa do Mundo de Clubes, o plantel comandado pelo técnico polonês Maciej Skorza conta com brasileiros como pilares. A referência na zaga é Danilo Boza, ex-Santos e Juventude, enquanto no meio quem dá as cartas é Matheus Sávio, cria da base do Flamengo, e o homem-gol é Thiago Santana, formado no Internacional, mas todos com pouco brilho no futebol brasileiro.

Esquema: 4-3-3

Técnico: Maciej Skorza (JAP)

Vaga: Campeão da AFC

Pitaco do CB: Vai a passeio

Escalação: Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraten e Ogiwara; Yasui, Watanabe e Matheus Sávio; Kaneko, Thiago Santana e Matsuo.

Calendário

Primeira rodada:

River Plate x Urawa Red Diamonds - terça-feira (17/6), às 16h, em Seattle

Monterrey x Inter de Milão - terça-feira (17/6), às 22h, em Los Angeles

Segunda rodada:

Inter de Milão x Urawa Red Diamonds - 21 de junho, às 16h, em Seattle

River Plate x Monterrey - 21 de junho, às 22h, em Los Angeles

Terceira rodada

Inter de Milão x River Plate - 25 de junho, às 22h, em Seattle

Urawa Red Diamons x Monterrey - 25 de junho, às 22h, em Los Angeles