Autor de gol histórico, professor do Auckland descreve sensação de marcar contra o Boca: ‘Surreal’

Christian Gray marcou o único gol do Auckland no torneio - (crédito: Foto: Alex Grimm/Getty Images)

Christian Gray cravou o seu nome na história do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira (25), o zagueiro marcou o gol de empate do Auckland contra o Boca Juniors, o primeiro do clube e de uma equipe da Oceania na competição. Além disso, garantiu que os Azuis da Marinha se despedissem do torneio com um ponto na bagagem.

O feito fica ainda maior quando se olha a trajetória do zagueiro. Assim como todo o elenco do Auckland, Gray divide o futebol com uma outra atividade. No caso, o jogador é professor de educação física e se emocionou com o gol marcado em Nashville.

“Surreal. O melhor para mim é fazer esse clube feliz. Tem sido uma jornada longa e difícil. É muito legal ver a emoção do time, dos jogadores. Estou emocionado”, descreveu.

Gray vive em Gisborne, cidade da costa leste da Ilha Norte da Nova Zelândia, com 55 mil habitantes. No seu retorno à rotina, o zagueiro terá que resolver atividades que deixou pendentes para estar no Mundial, mas afirma que viveu um sonho dentro da competição.

“Tenho algumas tarefas acumuladas no último mês, então é nisso que vou voltar. Sou de uma cidadezinha bem longe daqui e muito diferente deste ambiente, então é como um sonho. Estou um pouco sem palavras”, finalizou.

