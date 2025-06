Monterrey goleia Urawa. Nas oitavas do Mundial, vai encarar o Dortmund

Torcida do Urawa faz grande festa, mesmo acompanhando o ataque letal do Monterrey, que fez 3 a 0 - (crédito: Foto: Divulgação / FIFA)

O Grupo E do Mundial de Clubes está definido, com o Monterrey classificado para as oitavas de final. A classificação veio após a goleada por 4 a 0 sobre o Urawa Reds, nesta quarta-feira, 25/6, no Rose Bowl. Os gols de Deossa, Berterame e Jesús Corona, no primeiro tempo. Nosa créscimos da etapa final, Berterame fez seu segundo gol no jogo, fechando em 4 a 0.

Este triunfo garantiu a vaga de segundo colocado ao time mexicano, pois no outro duelo, a Inter de Milão venceu o River Plate. Os italianos chegaram aos sete pontos, contra cinco do Monterrey. River Plate (4) e Urawa Reds (zero) estão eliminados. Nas oitavas de final, o Monterrey enfrentará o Borussia, na terça-feira, 1/7, no Mercedes Benz Stadium, em Atlanta.

O Urawa Reds sai com a sua torcida em destaque. Mesmo com três derrotas e o úlitmo lugar do Grupo E, seus fãs deram um show de apoio. Não pararaam de cantar um minuto.

Monterrey abre 3 a 0 no primeiro tempo

O Monterrey quase abriu o placar aos três minutos, quando Alvarado acertou a trave do goleiro Nishikawa. O time mexicano, entretanto, teve um período irregular, quando o Urawa por pouco não marcou em chutes de Matsuo. Porém, logo depois, Alvarado criou ótima chance, e a bola passou perto. E, aos 30 minutos, Deossa arriscou de fora da área e o goleiro Nishikawa foi muito mal. Era o primeiro gol do Monterrey.

O tento abriu a porteira, pois o Monterrey, percebendo a insegurança do goleiro, passou a arriscar finalizações de onde fosse possível. Aos 33, Berterame recebeu de Alvarado na área e chutou cruzado. Cinco minutos depois, Jesús Corona arriscou de fora da área e fez um golaço. Deossa ainda arriscou outro chute de longe, mas dessa vez o goleiro japonês conseguiu fazer a defesa.

Mexicanos de olho no outro jogo

Com o placar de 3 a 0 no intervalo, era certo que o Monterrey já tinha o jogo na mão. O que restava era torcer para que, no outro jogo entre Inter de Milão e River Plate, houvesse um vencedor ou empate em 0 a 0 ou 1 a 1. Ou seja: apenas se ocorresse um empate a partir de 2 a 2, o time mexicano estaria eliminado.

No segundo tempo, o Urawa chegou a assustar, principalmente com o brasileiro Matheus Sávio, que centralizava as jogadas e quase marcou em uma finalização e em um lance com outro brasileiro, Danilo Boza. Mas o Monterrey seguiu melhor, teve uma oportunidade com Berterame. E quando a Inter de Milão fazia 2 a 0 diante do River (que, naquela altura, estava com dez em campo), a classificação ficou mais do que garantida para o Monterrey. Mas ainda deu tempo para, n os acréscimos da etapa final, o brasileiro Thiago Santana fazer um golpara o Urawa, mas que acabou anulado. E, enfim, no último ataque, Berterame ampliar fechando em 4 a 0.

URAWA RED 0X4 MONTERREY

Mundial de Clubes 2025 – Grupo E – 3ª rodada

Data-Hora: 25/6/2025, quarta-feira, 22h (de Brasília)

Local: Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA)

Gols: Deossa, 30’/1ºT (0-1); Berterame, 33’/1ºT (0-1); Jesús Corona, 38’/1ºT (0-3); Berterame, 50’/2ºT (0-4|)

URAWA RED DIAMONDS: Nishikawa; Sekine (Ogiwara, 22’/2ºT), Danilo Boza, Hoibraten e Naganuma; Gustafson (Thiago Santana, Intervalo) e Yasui (Niita, 34’/2ºT); Kaneko (Matsumoto, Intervalo), Matheus Sávio (Okubo, 25’/2ºT) e Watanabe; Matsuo. Técnico: Maciej Skorza

MONTERREY: Andrada; Ricardo Chávez, Medina (Guzmán, 38’/2ºT), Sergio Ramos e Luís Reyes (Arteaga, 18’/2ºT); Ambriz (Cortizo, 38’/2ºT), Oliver Torres, Deossa e Jesús Corona (Fimbres, 18’/2ºT); Berterame e Alvarado (De la Rosa, 19’/2ºT). Técnico: Domènec Torrent

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Assistentes: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Cartões Amarelos: –

