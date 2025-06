Promessa de clube espanhol morre aos 23 anos

O Las Palmas confirmou, na manhã desta quinta-feira (26), a morte de Zebensui Ramos González, aos 23 anos. Conhecido como Zeben, o zagueiro integrava a equipe C do clube espanhol e acabou atropelado enquanto comemorava uma vitória da equipe. O acidente ocorreu no último dia 09 de junho, em Arucas, município situado na ilha de Gran Canária.

O condutor do veículo fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro e não há informações oficiais sobre sua identificação. A colisão provocou um grave traumatismo cranioencefálico, e os médicos precisaram submetê-lo a uma cirurgia de emergência no Hospital Universitário Doctor Negrín. Os profissionais o mantiveram em coma induzido após o procedimento, mas seu estado permaneceu crítico.

Zeben passou 17 dias internado até vir a óbito nesta quinta-feira (26). A tragédia abalou o ambiente do futebol espanhol, sobretudo nas Ilhas Canárias, onde o atleta era considerado uma das promessas regionais.

Comunicado Las Palmas

A notícia ocorreu através de uma nota de pesar no perfil oficial do clube espanhol. O comunicado também reiterou a união da ‘família amarela’ na dor pela perda e prestou condolências à família da promessa.

“A UD Las Palmas lamenta profundamente anunciar o falecimento de Zebensui Ramos González, conhecido como Zeben, jogador da equipe C do Las Palmas, aos 23 anos, após não se recuperar dos ferimentos graves sofridos em um trágico acidente ocorrido em 9 de junho no município grancanário de Arucas”, dizia um trecho da nota.

“Queremos enviar as nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, companheiros e a todas as pessoas que compartilharam o caminho com ele na sua trajetória desportiva. Toda a família amarela está unida na dor pela perda de Zeben”.

Carreira e trajetória do zagueiro

Natural de Gáldar, também na Gran Canária, Zeben iniciou a formação em clubes locais antes de passar pelas divisões de base da SD Huesca e chegar ao Las Palmas. Atuava com o pé esquerdo, versátil e demonstrava habilidade para jogar em diferentes posições da linha defensiva.

Defendeu o Santa Brígida, clube da terceira divisão espanhola, recentemente e, por fim, retornou ao elenco secundário do Las Palmas. Na publicação de despedida, a agremiação destacou que ele se destacava pelo “comprometimento, caráter e capacidade de adaptação”.