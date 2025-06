"Aqui é ketchup na pizza": torcedores do Fluminense agitam as redes após vitória

Em diversas publicações, principalmente no Instagram, os torcedores do tricolor carioca festejaram o triunfo e empilharam piadas, memes e provocações - (crédito: AFP)

A classificação do Fluminense para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, conquistada após vitória por 2 x 0 diante da Internazionale de Milão, nesta segunda-feira (30/6), gerou forte repercussão nas redes sociais.

Em diversas publicações, principalmente no Instagram, os torcedores do tricolor carioca festejaram o triunfo e empilharam piadas, memes e provocações. A zoação foi forte. Até mesmo pratos típicos da Itália — país de origem da Inter — foram alvo de piadas.

Alguns internautas brincaram com os atos de cortar macarrão e a comer pizza com ketchup, vistos de forma negativa na Itália. Muitas das brincadeiras, inclusive, foram feitas nos perfis do próprio time italiano, eliminado do torneio depois da derrota.

O que vem por aí?

A vitória contra o adversário europeu coloca o Fluminense como um dos dois times brasileiros ainda vivos na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Triunfante contra o Botafogo, o Palmeiras também está garantido. Nas quartas, o alviverde enfrentará o Chelsea, da Inglaterra.

O Fluminense aguarda pelo vencedor do duelo entre Al-Hilal e Manchester City, também marcado para esta segunda-feira (30/6), às 22h. O quarto brasileiro participante da competição, o Flamengo, acabou eliminado pelo Bayern de Munique, ao perder por 4 x 2, no último domingo (29/6).