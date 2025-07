Musiala passa por cirurgia após fratura e desfalca o Bayern por alguns meses

Jamal Musiala, meio-campista do Bayern de Munique, passou por uma cirurgia após fraturar a fíbula da perna esquerda no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)

Jamal Musiala, meio-campista do Bayern de Munique, passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (7) após fraturar a fíbula da perna esquerda. A lesão aconteceu no fim do primeiro tempo da partida contra o PSG, válida pelo Mundial de Clubes, depois de uma luxação no tornozelo.

“Jamal Musiala foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida após retornar do Mundial de Clubes”, informou o Bayern em comunicado oficial.

O clube também informou que o jogador de 22 anos já iniciará a recuperação nesta terça-feira (8), mas ficará fora dos gramados por alguns meses.

Musiala é um dos principais nomes do Bayern e da seleção alemã. Ele se machucou nos minutos finais do primeiro tempo, quando o goleiro Donnarumma se lançou para disputar a bola e acabou atingindo a perna esquerda do jogador com o corpo. O arqueiro italiano tem 1,96 metro de altura e causou o impacto que gerou a lesão.

Mesmo jovem, Musiala já tem números impressionantes: são 207 jogos, 64 gols e 31 assistências pelo Bayern. Pela seleção da Alemanha, ele soma 40 partidas e também é titular absoluto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.