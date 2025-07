Conheça Júlia Kudiess, a brasiliense que foi destaque na VNL Feminina

Nome de confiança do técnico José Roberto Guimarães, Júlia é conhecida como 'herdeira do agro' e ainda é comparada com Rafa Kalimann nas redes, devido à semelhança física entre as duas - (crédito: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Igualdade no recorde de mais bloqueios em uma edição. Medalha de prata no peito. Foi dessa maneira que a brasiliense Júlia Kudiess fechou a participação dela na campanha do Brasil na Liga das Nações de Vôlei Feminina (VNL), encerrada no domingo (27/7).

Ainda que derrotada junto à Seleção diante da Itália na finalíssima, por 3 sets a 1, a central continua a caminhada do ciclo Los Angeles-2028 adentro com mais pontos positivos do que negativos. Afinal, marcou as próprias iniciais na escrita da competição internacional.

Jogadora de confiança do técnico José Roberto Guimarães, a atleta foi eleita como uma das oito melhores jogadoras de todo o torneio. Junto da polonesa Agnieszka Korneluk, foi uma das duas principais centrais da competição.

#VNLFinals: JULIA KUDIESS, DREAM TEAM MIDDLE BLOCKER ????????????



A record-breaking presence at the net — Kudiess tied the all-time VNL record for most blocks in a single edition with 63, matching the mark set by teammate Carol. ??#BePartOfTheGame #Volleyball #VNL2025 pic.twitter.com/XdaCUoBZTJ — Volleyball World (@volleyballworld) July 28, 2025

O reconhecimento veio, ainda, com adicionais. Na lista das oito melhores, é não somente a mais jovem, como a única estreante a figurar na relação. Além disso, se consagrou como a líder geral em bloqueios. Foram, ao todo, 63. O montante computado na estatística igualou um recorde na VNL. Anteriormente, a dona da ponta em intervenções em uma só edição era Carolana, em 2022, com os mesmos 63.

Mas, afinal, quem é Júlia Kudiess?



Nascida em 2 de janeiro de 2003, Júlia Kudiess começou nas quadras junto aos irmãos, Laura e Bernardo. Aos 14 anos, mudou-se para a capital mineira Belo Horizonte, onde foi inserida nas categorias de base do Minas Tênis Clube. Foi no clube seis vezes campeão nacional onde trilhou os primeiros passos e acabou alçada à primeira prateleira.

Hoje nome importante da equipe, é tricampeã da elite do voleibol nacional. Ostenta no currículo os títulos das temporadas 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 da Superliga. Na mais recente, inclusive, foi eleita a atleta revelação do torneio.

As apresentações levaram-na à Seleção Brasileira. No entanto, sofreu o primeiro baque. Uma lesão sofrida no ligamento cruzado anterior do joelho direito a tirou de ação por oito meses. O episódio, além de impedir a participação dela na última edição da VNL, ainda a deixou de fora da disputa dos Jogos de Paris-2024.

No entanto, voltou à ativa com protagonismo. Ainda em 2024, além de eleita como revelação da Superliga, foi apontada como a principal jogadora do Campeonato Sul-Americano de Clubes em 2024. No ano vigente, foi destaque da VNL em diferentes quesitos.

Com 151 totais, ficou em terceiro no time verde-amarelo no quesito pontuação. Com os 63 bloqueios, além disso, foi a única brasileira a liderar uma estatística. Segundo dados do portal oficial do torneio, somou média de 4,20 por partida.

Para se ter uma ideia, a polonesa Korneluk, segunda colocada no quesito, somou média de 3 por jogo, com apenas 45 intervenções totais. A indicação ao time ideal da disputa rendeu um montante de cerca de R$ 56 mil em premiação.

“Essa VNL foi muito especial, pois consegui ir além do que imaginava, que era voltar em alta performance”, ressaltou Júlia, via assessoria. “Também foi muito importante ser incluída na seleção do campeonato, ainda que não tenha sido da forma que queria, com o ouro. Apesar disso, não deixa de ser especial (...) Foi possível adquirir um parâmetro do que queremos alcançar”, complementou.

Brilhou demais! ?



Júlia Kudiess levou medalha, entrou na seleção do campeonato e igualou o recorde de bloqueios na VNL: 63! ????



Voltou voando após a lesão. E quer mais! ???? pic.twitter.com/vYnnCBNfsM — Vôlei Brasil (@volei) July 29, 2025

Fora das quadras

Filha de Heinz Kudiess, Júlia tem sido descrita nas redes sociais como ‘herdeira’ do agronegócio. Afinal, o pai é dono e presidente do Grupo Aurora-Sërios. A corporação é um dos mais importantes produtores de sementes de soja do país.

Fazendas da empresa estão espalhadas nas regiões Centro-Oeste, Sul e Nordeste do Brasil. Além de gado, criações de cavalos também podem ser vistas nos locais.

A jogadora, além de já ter feito alguns trabalhos como modelo, tem sido constantemente comparada nas redes à influencer Rafa Kalimann, devido a uma suposta semelhança física entre ambas. Ela, além disso, nutre relacionamento amoroso com o jogador de basquete argentino Franco Baralle, do Flamengo.