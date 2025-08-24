Vini Jr começa no banco, entra e mostra por que é o melhor do mundo

Vini Jr. iniciou no banco e entrou na etapa final para dar uma assistência e fazer um gol no 3 a 0 do Real sobre o Oviedo - (crédito: Foto: Divulgação / Real Oviedo)

O técnico Xabi Alonso surpreendeu ao iniciar o jogo entre Real Madrid e Real Oviedo, neste domingo (24/8), com Rodrygo entre os titulares e Vini Jr. no banco. O duelo, disputado no Estádio Carlos Tartiere, casa do Oviedo, foi válido pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol. No primeiro tempo, um gol polêmico de Mbappé colocou o Real na frente, mas o jogo estava complicado. Vini entrou no segundo tempo, na vaga de Rodrygo, com cara de poucos amigos. Logo de cara, tentou cavar um pênalti e levou cartão amarelo. Pouco depois, fez uma jogadaça no meio-campo e deu de presente para Mbappé marcar o segundo. No último ataque da partida, recebeu, ajeitou e finalizou rasteiro no canto: 3 a 0. E, enfim, sorriu.

O jogo também marcou o retorno do Real Oviedo aos jogos em casa na elite do futebol espanhol após 25 anos. O time, que não disputava a primeira divisão desde 2001, contou com grande apoio da torcida. O veterano Santi Cazorla, de 40 anos — ex-Arsenal, Villarreal e com 81 partidas pela seleção espanhola —, começou no banco. Ele retornou ao clube em 2023 para encerrar a carreira. E, após o acesso conquistado na última temporada, renovou contrato por mais um ano. Entrou aos 44 da etapa final para ser ovacionado.

O Real foi aos seis pontos. Um dos líderes. O Oviedo, zero. Um dos lanternas.

Mbappé põe o Real na frente

O Real Madrid teve bons momentos no primeiro tempo, especialmente com Rodrygo, que caiu bastante pela esquerda e criava boas jogadas ofensivas por ali. Aos 35 minutos, Arda Güler apareceu bem na marca do pênalti e finalizou com perigo, exigindo uma bela defesa do goleiro adversário.

Mas., aos 37, veio o lance polêmico que definiu o jogo. O gol do Real nasceu de uma jogada no meio de campo em que Tchouaméni recuperou a bola com um carrinho por trás e cima do belga Dendocker. O lance era falta. M as que passou sem marcação pelo árbitro. Na sequência, Arda Güler recebeu e lançou Mbappé, que invadiu a área e finalizou no canto direito. O também não considerou a falta. O placar estava aberto pelo Real Madrid.

Vini Jr entra e rouba a cena

No segundo tempo, após 15 minutos de pouca emoção, Vini Jr. entrou em campo. No entanto, ele não participou do primeiro lance de perigo do Real Madrid, que quase ampliou com Valverde aos 20 minutos — o uruguaio apareceu bem na entrada da área e finalizou com força, mas a bola saiu raspando a trave. Vini Jr. tentou algumas jogadas pela esquerda, seu lado preferido, mas teve mais espaço atuando pelo centro. Acabou levando um cartão amarelo por simulação ao tentar cavar um pênalti.

Pouco depois, o Real Madrid quase sofreu o empate — o ganês Sibu acertou a trave em uma finalização perigosa. Mas, na sequência, Vini Jr. mostrou por que é decisivo. Ele roubou uma bola no meio-campo, avançou em velocidade e serviu Mbappé com um passe açucarado. Assim, o francês tocou no canto para fazer 2 a 0. Curiosamente, Vini não comemorou o gol. Ele começou a reclamar com veemência de algo com a arbitragem. Mbappé, percebendo o risco, rapidamente tapou a boca do companheiro para evitar que ele se complicasse, já que o brasileiro já tinha um cartão amarelo.

No fim, Mbappé ainda teve chance de marcar seu segundo gol (e o terceiro do Real), mas parou em uma grande defesa de Scandell. Mas o goleiro não evitou que, nos acréscimos, Vini fizesse o terceiro gol, um chute colocado no canto, mesmo com forte marcação. Craque é assim.

Jogos da 2ª rodada de La Liga

Sexta-feira (22/8)

Betis 1×0 Alavés

Sábado (23)

Mallorca 1×1 Celta

Atlético de Madrid 1×1 Elche

Levante 2×3 Barcelona

Domingo (24)

Osasuna 1×0 Valencia

Real Sociedad 2×2 Espanyol

Villarreal 5×0 Girona

Oviedo 0x3 Real Madrid

Segunda-feira (25)

Athletic Bilbao x Rayo Vallecano – 14h30

Sevilla x Getafe – 16h30

