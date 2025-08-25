Cuca afirma que faria tudo de novo após derrota do Atlético fora de casa

O Atlético perdeu para o São Paulo neste domingo (24), no Morumbi, em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. No entanto, o técnico Cuca considera a derrota um risco calculado para o time mineiro, que foca no clássico com o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. O próprio comandante não escondeu que a prioridade é o torneio que pode facilitar o caminho para a Libertadores de 2026.

“São riscos calculados que você tem que correr. O que vai mostrar se está certo ou errado é o futuro. Se acontecer, fizemos certo. Se não, fizemos errado. Eu faria de novo o que fiz. O que fizemos foi calculado. O risco de perder com um time reserva é maior. Saio contente pelo primeiro tempo que fizemos. O segundo não foi desparelho, mas tomamos um gol no final. As medidas que tomamos foram acertadas e agora é mobilizar para quarta-feira”, disse Cuca.

O técnico também destacou a situação do elenco do Atlético, que sofreu inúmeros desfalques, entre eles Hulk, Cuello, Lyanco e Júnior Alonso. Por isso, levou ao Morumbi um time alternativo, com vários atletas da base, incluindo Iseppe, que estreou entre os profissionais.

“São pouquíssimos os elencos que conseguem disputar três competições sem ter prioridade. Não temos um elenco grande o suficiente para isso, então hoje tivemos que escolher. Precisamos somar o máximo de pontos possíveis no Brasileiro, sem deixá-lo de lado, mas tivemos que fazer essa opção. Temos um ou dois jogos a menos, e todos em casa”, analisou Cuca.

Atlético segue vivo em três frentes

Bicampeão da Copa do Brasil, o Atlético agora busca o tri. Além de seguir vivo no torneio nacional, o clube também disputará as quartas de final da Copa Sul-Americana, na busca pela inédita conquista.

