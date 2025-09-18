Copa Brasília de Vôlei começa nesta sexta-feira; saiba como assistir

Uma das atrações do Gerdau Minas na Copa Brasília de Vôlei, a brasiliense Júlia Kudiess se tornou uma das referência da Seleção de José Roberto Guimarães - (crédito: Divulgação/FIVB)

O Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal (708/908 Sul) será o palco, a partir desta sexta-feira (19), da Copa Brasília. A competição amistosa vai até domingo (21) e funciona como uma pré-temporada para a Superliga. Anfitrião, o Brasília Vôlei disputará nas categorias masculina e feminina.

Na categoria feminina, Praia Clube, Gerdau Minas e Brasília Vôlei brigam pelo título. Entre os homens, Goiás Vôlei e Azulim/Sicoob Aracoop Monte Carmelo entram no embate com o time brasiliense.

Os torcedores poderão ver de perto as potências do vôlei brasileiro. Bicampeão da competição nacional, o Dentil Praia Clube conta com uma seleção disfarçada de time. O grukpo ostenta estrelas que defenderam ou vestiram a camisa da Seleção Brasileira. No clube mineiro, rostos como o da levantadora Macris, a medalhista olímpica em Tóquio-2020, disputado em 2021 devido à pandemia, Carol Gattaz, a oposta Monique Pavão, destaque na posição de central, Pri Souza e outras estrelas.

Esse será o momento perfeito para prestigiar a qualidade da central Thaisa. Bicampeã olímpica, a defensora do Gerdau Minas é uma referência nacional para a nova geração de jovens promissoras do vôlei. De volta ao DF, a brasiliense Júlia Kudiess estreou recentemente com a camisa verde-amarela A central retorna ao quadrado para a disputa do torneio. O último encontro com a torcida candanga foi em janeiro deste ano, na vitória do Minas por 3 sets a 2 contra o Brasília Vôlei pela Superliga Feminina.

Novidade para a edição de 2025, a Copa Brasília não está mais vinculada ao Campeonato Mineiro, antes disputada como primeira fase. As equipes competem de forma independente, em turno único por pontos corridos.

Todos os jogos serão no Ginásio da Federação de Vôlei do DF. Os confrontos masculinos antecederão os duelos femininos. As partidas serão transmitidas no canal do Brasília Vôlei (Youtube). Aos interessados em assistir aos jogos nas arquibancadas, os ingressos custam a partir de R$ 30 (meia-entrada) e podem ser adquiridos no site Digital Ingressos.

Programe-se



Copa Brasília de Vôlei 2025

Local: Ginásio da Federação de Vôlei do DF - 708/908 Sul

19/9 (sexta-feira)

Brasília Vôlei (DF) x Monte Carmelo (MG) – Masculino, às 17h

Brasília Vôlei (DF) x Gerdau Minas (MG) – Feminino, ás 19h30

20/9 (sábado)

Monte Carmelo (MG) x Goiás Vôlei (GO) – Masculino, às 15h30

Gerdau Minas (MG) x Dentil Praia Clube (MG) – Feminino, às 18h

21/9 (domingo)

Brasília Vôlei (DF) x Goiás Vôlei (GO) – Masculino, às 9h

Brasília Vôlei (DF) x Dentil Praia Clube (MG) – Feminino, às 11h30

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

