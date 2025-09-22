Bola de Ouro 2025: confira a posição dos atletas brasileiros na premiação

O júri é composto por um jornalista especializado por país e pelos 100 melhores jogadores do ranking da Fifa - (crédito: No Ataque Internacional)

Com direito a brasileiro entre os favoritos, a edição da vez do prêmio Bola de Ouro se aproxima da divulgação dos 10 melhores jogadores e jogadoras do mundo na temporada 2024/2025. A cerimônia, realizada pela revista francesa France Football, acontece nesta segunda-feira (22/9), a partir das 16h, com transmissão ao vivo pelos canais da TNT Sports na televisão fechada e no YouTube.

O futebol brasileiro já teve duas das principais estrelas da atualidade com as respectivas posições relevadas. A agremiação, responsável por eleger os melhores do mundo anualmente elencou o atacante do Real Madrid, Vini Jr., como dono da 11ª posição.

A meio-campista Marta, seis vezes eleita como a melhor do planeta, ficou em 12º. Ainda do lado das mulheres, a atacante Amanda Gutierres, do Palmeiras, ficou com a 21ª colocação. A grande esperança do esporte bretão verde-amarelo fica com o também atacante Raphinha.

O atleta do Barcelona é um dos favoritos a levar o prêmio para casa. É fortemente cotado para integrar, pelo menos, o pódio da cerimônia. Na última temporada, marcou 34 gols e registrou 25 assistências, além de ter vencido três títulos com a camisa do time espanhol. No entanto, terá as fortes concorrências dos colegas de posição Lamine Yamal, também do Barcelona, e Ousmané Dembelé, do Paris Saint-Germain.

Critério

Junto de embaixadores da Uefa, a principal entidade do futebol europeu, a France Football seleciona 30 jogadores e os envia para um júri. O conselho, composto por um jornalista especializado por país e pelos 100 melhores jogadores do ranking da Fifa, é responsável por escolher e pontuar, para formar o Top-10 de melhores jogadores do planeta.

Conforme ordem recebida pelo votante, os escolhidos podem obter 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto. O que tiver mais pontos, ao final da votação, vencerá.

