Caio Bonfim é recebido com festa no Aeroporto de Brasília após ouro em Tóquio

A chegada do campeão mundial Caio Bonfim foi marcada por muita festa no Aeroporto Internacional de Brasília, na madrugada desta terça-feira (23/9). O atleta acaba de chegar do Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio, onde foi medalha de ouro nos 20km de marcha atlética e de prata nos 35km.

O atleta, natural de Sobradinho, foi recebido por familiares e fãs que o aguardavam ansiosamente no portão de desembarque. Assim que avistou os filhos, Caio não pensou duas vezes: correu para abraçá-los. Mesmo com o corpo dolorido e lesionado, ele se esforçou para matar a saudade dos pequenos Théo e Miguel.

Questionado sobre como é ser recebido com tanto calor humano, ele conta que está realizado. “Eu fico feliz demais, é difícil me acostumar, tenho vergonha. Mas fico muito feliz de ser recebido assim”, contou. Confira a festa de recepção do atleta:

Em clima de descontração, ele comenta que a aliança que havia perdido durante a prova já está de volta à sua mão. “Encontrei! Alguém achou, entregou pra organização e eles me entregaram”. A aliança estava na cidade de Osaka e foi encontrada após mobilização da população. A joia tem um significado especial para o marchador, pois foi feita com o ouro de seis alianças dos pais dele, que carrega mais de 30 anos de história da família.

Com a recente conquista, Caio se torna o recordista de pódios no atletismo brasileiro. Nos mundiais, ele foi bronze em 2017 e 2023, além de conquistar prata na marcha de 35 km no primeiro dia da competição em Tóquio e o ouro nos 20km na última sexta (19).