Efeito Allianz: Palmeiras pode chegar a marca histórica na Libertadores

O Palmeiras recebe o River Plate nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Com a vitória por 2 a 1 na ida, em Buenos Aires, o clube paulista entra em campo com a vantagem do empate para garantir vaga na semifinal da competição.

O Verdão tem tradição no torneio sul-americano e busca mais um feito histórico. Ao longo de sua história, já disputou 11 semifinais da Libertadores, sendo seis antes da inauguração do Allianz Parque e cinco desde a abertura da nova arena. Caso avance, o clube igualará, em apenas 11 anos, o número de semifinais conquistadas em 54 edições da competição na era pré-Allianz Parque.

Além disso, esta será a 13ª participação do Palmeiras na antepenúltima fase do torneio. Entre 1960 e 2014, o time alcançou esta etapa seis vezes; desde a inauguração do Allianz Parque, já esteve presente sete vezes.

O desempenho recente do Palmeiras também reflete a evolução esportiva desde a chegada à nova casa. Antes de 2014, o Verdão havia conquistado apenas uma Libertadores (1999). No Allianz Parque, levantou o troféu em duas ocasiões (2020 e 2021).

Em outros torneios nacionais, o progresso é igualmente significativo. Na Copa do Brasil, iniciada em 1989, o Palmeiras conquistou dois títulos antes da arena. Contudo, já igualou esse número em apenas cinco anos de Allianz Parque. Nos 11 anos de atividades no estádio, o clube ainda conquistou quatro Campeonatos Brasileiros, quatro Paulistas, além da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil.

Como chega o Palmeiras

Assim, a equipe de Abel Ferreira, que pretende repetir a escalação utilizada na vitória em Buenos Aires, tem apenas a dúvida do lateral Khellven, que se recupera de um trauma no pé e pode ser substituído por Giay. A expectativa é de casa cheia e apoio total da torcida para decidir a vaga com tranquilidade.