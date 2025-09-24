InícioEsportes
PALMEIRAS

Efeito Allianz: Palmeiras pode chegar a marca histórica na Libertadores

Em apenas 11 anos da nova casa, Palmeiras pode atingir marca histórica na Libertadores

Em apenas 11 anos da nova casa, Palmeiras pode atingir marca histórica na Libertadores - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)
Em apenas 11 anos da nova casa, Palmeiras pode atingir marca histórica na Libertadores - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

O Palmeiras recebe o River Plate nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Com a vitória por 2 a 1 na ida, em Buenos Aires, o clube paulista entra em campo com a vantagem do empate para garantir vaga na semifinal da competição.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Verdão tem tradição no torneio sul-americano e busca mais um feito histórico. Ao longo de sua história, já disputou 11 semifinais da Libertadores, sendo seis antes da inauguração do Allianz Parque e cinco desde a abertura da nova arena. Caso avance, o clube igualará, em apenas 11 anos, o número de semifinais conquistadas em 54 edições da competição na era pré-Allianz Parque.

Além disso, esta será a 13ª participação do Palmeiras na antepenúltima fase do torneio. Entre 1960 e 2014, o time alcançou esta etapa seis vezes; desde a inauguração do Allianz Parque, já esteve presente sete vezes.

O desempenho recente do Palmeiras também reflete a evolução esportiva desde a chegada à nova casa. Antes de 2014, o Verdão havia conquistado apenas uma Libertadores (1999). No Allianz Parque, levantou o troféu em duas ocasiões (2020 e 2021).

Em outros torneios nacionais, o progresso é igualmente significativo. Na Copa do Brasil, iniciada em 1989, o Palmeiras conquistou dois títulos antes da arena. Contudo, já igualou esse número em apenas cinco anos de Allianz Parque. Nos 11 anos de atividades no estádio, o clube ainda conquistou quatro Campeonatos Brasileiros, quatro Paulistas, além da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil.

Como chega o Palmeiras

Assim, a equipe de Abel Ferreira, que pretende repetir a escalação utilizada na vitória em Buenos Aires, tem apenas a dúvida do lateral Khellven, que se recupera de um trauma no pé e pode ser substituído por Giay. A expectativa é de casa cheia e apoio total da torcida para decidir a vaga com tranquilidade.

 

Saiba Mais

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 24/09/2025 08:05 / atualizado em 24/09/2025 08:49
    x