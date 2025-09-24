Procuradoria do STJD pede aumento da pena do atacante Bruno Henrique

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) entrou com recurso da decisão que suspendeu o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, por 12 jogos, buscando uma punição mais severa. O órgão, afinal, condenou o jogador por forçar um cartão amarelo em uma partida do Campeonato Brasileiro de 2023 contra o Santos, com o intuito de beneficiar apostadores, incluindo familiares. A informação inicial foi do “ge”.

Leia também: Acórdão do caso Bruno Henrique prevê pedido de internacionalização da pena



A defesa de Bruno Henrique, contudo, conseguiu um efeito suspensivo que permitiu ao jogador continuar em campo até um novo julgamento, sem data para acontecer. Em sua argumentação, a defesa alegou que a ação não prejudicou o Flamengo. Além disso, frisou que foi uma estratégia do clube para o atacante cumprir a suspensão no jogo seguinte, contra o Fortaleza. Assim, ele ficaria disponível para o confronto decisivo contra o Palmeiras.

Na primeira instância, o tribunal puniu Bruno Henrique com 12 jogos de suspensão e uma multa de R$ 60 mil por “atuar de forma contrária à ética desportiva” (Artigo 243-A). Ele, no entanto, foi absolvido da acusação de ter agido “de modo prejudicial à equipe” (Artigo 243).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Agora, a Procuradoria busca alterar essa absolvição. A entidade procura argumentar que o jogador obteve benefício pessoal ao avisar parentes sobre o cartão. Além disso, que o episódio prejudicou o clube, afetando a imagem e o valor de mercado do atleta.

O caso, que ganhou grande repercussão, pode levar a uma punição ainda mais rigorosa. Se o STJD aceitar o recurso da Procuradoria, Bruno Henrique pode pegar até dois anos de suspensão.

Bruno Henrique é alvo na Justiça

Bruno Henrique também virou réu na Justiça Comum, com base nas investigações realizadas pela Polícia Federal. Ele terá jjulgamento no Distrito Federal pelo artigo 200 da Lei Geral do Esporte, com pena que pode chegar de dois a seis anos de prisão.

O atacante recebeu denúncia pelo Ministério Público do DF junto ao irmão e outras sete pessoas. As investigações apontaram que, em uma conversa com Wander, o atacante do Flamengo contou que iria receber o terceiro cartão amarelo, para cumprir suspensão na partida seguinte.

Leia também: CBF apoia a adesão do Brasil à Convenção de Macolin contra manipulação de resultados



O aumento nas apostas de cartão amarelo para Bruno Henrique, afinal, chamou a atenção das casas de apostas, que acionaram a Polícia Federal.







