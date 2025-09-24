Qual é o horário do jogo do Flamengo nesta quinta-feira? Veja detalhes

Visitante, o clube carioca precisa apenas de um empate simples para avançar. O rival terá de ganhar por dois gols de diferença para ficar com a vaga, ou reprisar o placar do primeiro jogo para levar a disputa aos pênaltis - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo está a apenas um passo de retornar às semifinais da Copa Libertadores da América após três anos. Nesta quinta-feira (25/9), às 21h30, o time carioca enfrenta o Estudiantes, pelo jogo de volta das quartas de final. Na ida, o brasileiro venceu por 2 x 1. A partida será realizada no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. A ESPN, na TV fechada, e o serviço de streaming Disney + transmitem.

Leia também: Sede de torcida organizada do flamengo fecha por tempo indeterminado



Visitante, o clube carioca precisa apenas de um empate simples para avançar. O rival terá de ganhar por dois gols de diferença para ficar com a vaga, ou reprisar o placar do primeiro jogo para levar a disputa aos pênaltis.

Rubro-Negro chega ao confronto como favorito. Tem campanhas mais consistentes nos torneios em que disputa no ano. Em 2025, venceu 37 dos 56 jogos que fez. Empatou 12, enquanto foi superado apenas sete vezes. Marcou 106 gols, e sofreu 32. É, também, o líder do Brasileirão.

O Estudiantes jogou menos vezes no ano. Foram 38. Apesar disso, venceu apenas 16. Acabou derrotado em 14 oportunidades, e empatou outras oito. O saldo de gols é apertado. Marcou 44 e sofreu 42. No Campeonato Argentino, é o terceiro. Na Libertadores, venceu cinco de nove jogos. Empatou uma vez, e perdeu três. Já a equipe do Maracanã, com as mesmas nove apresentações, venceu seis, empatou dois, e perdeu uma vez.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Há vantagem brasileira, também, no retrospecto geral do confronto. Segundo dados do por tal OGol, em nove jogos entre as equipes na história, os flamenguistas tem quatro vitórias, contra apenas uma dos rojiblancos. Em outras quatro oportunidades, as equipes empataram.

Para buscar a classificação, o clube da Gávea tem à disposição um elenco avaliado em 195,10 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão). Vai a campo quase livre de desfalques. Não contará com o atacante Michael e com o volante Erick Pulgar. Os argentinos, com plantel de 46.58 milhões de euros (R$ 291,3 milhões), não terão quatro jogadores à disposição. São eles: Edwuin Cetré, Leandro González Pírez, Joaquin Tobio e Eric Meza.

Leia também: Procuradoria do STJD pede aumento da pena do atacante Bruno Henrique

Ficha técnica:

Estudiantes x Flamengo - jogo de volta das quartas de final da Libertadores 2025

Data e hora: Quinta-feira, 25 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi (La Plata, Argentina)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Resultado do jogo de ida: Flamengo 2 x 1 Estudiantes

Arbitragem: Piero Maza (Chile); Auxiliares: Christian Schiemann (Chile) e Claudio Urrutia (Chile); VAR: Juan Lara (Chile)

Escalações prováveis:

Estudiantes

Muslera; Román Gómez, Núñez, Rodríguez, Arzamendia; Ascacíbar, Piovi; Palacios, Amondarain, Medina; Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; De La Cruz, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Arrascaeta, Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luís

