Brasil enfrentará Senegal e Tunísia na Data Fifa de novembro

As partidas acontecem nos dias 15/11 (sábado), às 13h, em Londres, na Inglaterra, e 18/11 (terça-feira), às 16h30, em Lille, na França, respectivamente - (crédito: Foto: Han Myung-Gu/Getty Images)

A Seleção Brasileira fechará o ano de 2025 com amistosos contra Senegal e Tunísia. A agenda de compromissos foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinta-feira (16/10). As partidas ocorrem em 15/11 (sábado), às 13h, em Londres, na Inglaterra, e 18/11 (terça-feira), às 16h30, em Lille, na França, respectivamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Mais nomes do Brasil em novembro e amistoso no Maracanã estão nos planos da Seleção



"A escolha dos adversários faz parte do planejamento do Departamento de Seleções e da comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti de medir forças contra seleções africanas antes da Copa do Mundo de 2026", afirmou a entidade, via comunicado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A última convocação do ano será a antepenúltima antes do início da Copa do Mundo, marcada para começar em 11 de junho de 2026. De acordo com o comandante da Canarinho, o italiano Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva após a derrota por 3 x 2 contra o Japão, nessa terça-feira (14/10), a lista de novembro ainda terá como objetivo realizar testagens na equipe. A de março, em contrapartida, não será muito diferente da relação que irá ao Mundial.

Após o fim do tour pela Ásia, terminado com vitória por 5 x 0 contra a Coréia do Sul e derrota para os japoneses, a próxima parada será em solo europeu. O confronto contra os senegaleses será no Emirates Stadium, estádio do Arsenal, em Londres.

O embate contra a Tunísia está marcado para ocorrer no Decathlon Stadium, casa do Lille. A entidade também confirmou que o objetivo para os amistosos de março é enfrentar escolas europeias. Os adversários, no entanto, ainda não foram confirmados.