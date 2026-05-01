Fórmula 1 retoma temporada em Miami sob o domínio precoce de Kimi Antonelli

Fórmula 1 retorno no Grande Prêmio de Miami após paralização no mês de abril. - (crédito: Divulgação Fórmula 1)

Após cinco semanas de folga com o cancelamento dos Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita devido à guerra no Oriente Médio, a Fórmula 1 volta, neste fim de semana, em Miami, nos Estados Unidos. O líder do campeonato é o jovem italiano de 19 anos, Kimi Antonelli. Vencedor das três corridas do ano, o piloto da Mercedes toma conta da ponta do Mundial de Pilotos, com 72 pontos. Na cola vem George Russell, companheiro de equipe, com 63. O terceiro colocado é Charles Leclerc, com 49. A corrida será no domingo (3/5), às 17h. O Grande Prêmio conta com transmissão ao vivo do SporTV.

O Grande Prêmio de Miami é o quarto da temporada e, com o tempo de paralisação, as equipes tiveram tempo para corrigir erros e buscar a retomada no campeonato. No ano passado, a McLaren saiu vencedora da etapa dos Estados Unidos. Atual campeão da Fórmula 1, o britânico Lando Norris venceu a corrida Sprint, enquanto o australiano Oscar Piastri ganhou a etapa principal da prova norte-americana.

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Disputada em volta do Hard Rock Stadium, a corrida entrou no calendário da Fórmula 1 em 2022 e tem o holandes Max Verstappen como principal vencedor, com dois topos de pódio nas duas primeiras edições. O piloto da Red Bull chegou a vencer a corrida Sprint em 2024, ano no qual a vertente passou a acontecer em Miami. Neste mesmo ano, Lando Norris faturou a corrida principal.

Nenhum dos pilotos vencedores do Grande Prêmio de Miami largou na primeira fila: Oscar Piastri foi 4º, em 2025; Lando Norris largou em 5º, em 2024; e Max Verstappen saiu em 9º, em 2023, e em 3º, em 2022. A Mercedes, equipe favorita para dominar a prova neste ano, com Antonelli e Russell, nunca venceu essa etapa anterioremente.

Equipe americana estreante de 2026, a Cadillac fará a primeira corrida em solo estadunidense neste fim de semana. Em comemoração ao feito, será exibida uma pintura inspirada nos Estados Unidos no carro do time.

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Gabriel Bortoletto acumula dois pontos no campeonato mundial dos pilotos, conquistados no Grande Prêmio da Austrália e está na 13ª colocação. O brasileiro corre pela equipe Audi, estreante na Fórmula 1 em 2026. Em Miami, Bortoletto usará um capacete diferente do tradicional com as cores no Brasil. Nos Estados Unidos, o paulistano ostentará um equipamento com referência às praias e à vida noturna de Miami.

O traçado

O traçado do Grande Prêmio de Miami possui 5.412 metros, com três zonas de abertura da asa móvel. O circuito conta com 19 curvas e três longas retas. A distância entre o primeiro piloto no grid de largada e a freada inaugural é de 176 metros.

Nos box, o pitlane tem 376 metros. O pit stop mais rápido da história do Grande Prêmio foi realizado no ano passado, com o brasileiro Gabriel Bortoleto. A equipe Sauber realizou a parada em impressionantes 2 segundos e 24 milésimos. O recorde absoluto da Fórmula 1 pertence à McLaren. Em 2023, o time executou o serviço em 1 segundo e 80 milésimos no carro de Lando Norris.

Programação do GP de Miami:

Sexta-feira (1º/5)

Treino Livre: 13h

Classificação Sprint: 17h30

Sábado (2/5)

Corrida Sprint 3: 13h

Classificação: 17h

Domingo (3/5)

Corrida: 17h



*Programação no horário de Brasília

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz

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