Lingard reforça como a América virou eldorado para boleiros europeus

O mapa do futebol foi atualizado e não aponta mais somente em direção à Europa. Para os boleiros que viveram o auge no Velho Continente, a América do Sul deixou de ser destino para despedidas e tornou-se campo para reinvenção. No Brasil há três meses, o inglês Jesse Lingard é um dos exemplos dessa virada. Autor de um dos gols da vitória por 2 x 0 sobre o Peñarol na semana passada, o camisa 77 chega, nesta quarta-feira (6/5), embalado para mais um capítulo da nova trajetória, às 21h30, na visita do Corinthians ao Independiente Santa Fe no Estádio El Campín.
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Lingard chegou ao Corinthians com quilate de jogador que disputou cinco edições de Champions League. Alcançou as quartas de final com o Manchester United na temporada 2018/2019, quando caiu diante do Barcelona de Lionel Messi, Luis Suárez, Philippe Coutinho, Busquets e outros craques. No currículo, também tem a participação na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, na qual foi eliminado na semifinal contra a Bélgica. Depois das experiências na Inglaterra, incluindo West Ham e Nottingham Forest, transferiu-se para o FC Seoul, da Coreia do Sul. Na Ásia, disputou 67 jogos, marcou 19 gols e deu 11 assistências.
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Com o fim do contrato e sem procura de clubes europeus, do mundo árabe ou dos Estados Unidos, enxergou no Brasil a oportunidade de renovação. Embora não seja titular absoluto, tem sido operário e contribuído. Foi recompensado com dois gols, na Libertadores e na Copa do Brasil, contra o Barra-SC.
Companheiro de Lingard nos tempos de Manchester United, Memphis Depay é inspiração. O holandês chegou a São Paulo em setembro de 2024 e resgatou uma versão que há muito não se via. Participou da campanha de reação no Brasileirão daquela temporada, com vaga na Pré-Libertadores, e levou o Corinthians à semifinal da Copa Sul-Americana. Não à toa, voltou a ser convocado pelo técnico Ronald Koeman, alcançou o status de maior goleador da Laranja e disputará a terceira Copa do Mundo da carreira.
Memphis e Lingard sonham em ter o mesmo desfecho que o espanhol Saúl Ñiguez. O ex-meia do Atlético de Madrid, do Chelsea e do Sevilla, disputou quatro jogos da Libertadores pelo Flamengo no ano passado e foi pé-quente na campanha do tetracampeonato contra o Palmeiras. Teve o sucesso que o francês André-Pierre Gignac não alcançou com o Tigres do México ao amargar o vice em 2015 contra o River Plate.
A lista se estende a outros nomes que cruzaram o Atlântico nos últimos anos. O dinamarquês Martin Braithwaite jogou a Libertadores de 2024 pelo Grêmio e disputa em 2026 a Sul-Americana. O franco-argentino David Trezeguet vestiu a camisa do River Plate, e o italiano Daniele De Rossi defendeu o Boca Juniors.
Lingard pode ajudar o Corinthians a manter o aproveitamento na Libertadores e a alcançar a classificação antecipada às oitavas. O time paulista também "torce" pelo Fluminense contra o Independiente Rivadavia, às 21h30, para ser o único entre os 32 clubes com campanha 100%. O tricolor oficializou a contratação de Hulk.
Ficha técnica
Independiente Santa Fe x Corinthians
Libertadores (fase de grupos, 4ª rodada)
Local: El Campín, em Bogotá, na Colômbia
Quando: Quarta-feira (6/5), às 21h30
Árbitro: Kevin Ortega (Peru)
Transmissão: Globo
Prováveis escalações
Independiente Santa Fe — Mosquera; Mafla, Palacios e Oliveira; Moreno, Torres, Fernández e Toscano; Palacios e Fagúndez; Rodallega. Técnico: Pablo Repetto
Corinthians — Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz
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