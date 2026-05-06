Lingard reforça como a América virou eldorado para boleiros europeus

O inglês Jesse Lingard e o holandês Memphis Depay jogaram juntos no Manchester United e reeditam a parceria ofensiva no Corinthians - (crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O mapa do futebol foi atualizado e não aponta mais somente em direção à Europa. Para os boleiros que viveram o auge no Velho Continente, a América do Sul deixou de ser destino para despedidas e tornou-se campo para reinvenção. No Brasil há três meses, o inglês Jesse Lingard é um dos exemplos dessa virada. Autor de um dos gols da vitória por 2 x 0 sobre o Peñarol na semana passada, o camisa 77 chega, nesta quarta-feira (6/5), embalado para mais um capítulo da nova trajetória, às 21h30, na visita do Corinthians ao Independiente Santa Fe no Estádio El Campín.

Lingard chegou ao Corinthians com quilate de jogador que disputou cinco edições de Champions League. Alcançou as quartas de final com o Manchester United na temporada 2018/2019, quando caiu diante do Barcelona de Lionel Messi, Luis Suárez, Philippe Coutinho, Busquets e outros craques. No currículo, também tem a participação na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, na qual foi eliminado na semifinal contra a Bélgica. Depois das experiências na Inglaterra, incluindo West Ham e Nottingham Forest, transferiu-se para o FC Seoul, da Coreia do Sul. Na Ásia, disputou 67 jogos, marcou 19 gols e deu 11 assistências.

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Com o fim do contrato e sem procura de clubes europeus, do mundo árabe ou dos Estados Unidos, enxergou no Brasil a oportunidade de renovação. Embora não seja titular absoluto, tem sido operário e contribuído. Foi recompensado com dois gols, na Libertadores e na Copa do Brasil, contra o Barra-SC.

Companheiro de Lingard nos tempos de Manchester United, Memphis Depay é inspiração. O holandês chegou a São Paulo em setembro de 2024 e resgatou uma versão que há muito não se via. Participou da campanha de reação no Brasileirão daquela temporada, com vaga na Pré-Libertadores, e levou o Corinthians à semifinal da Copa Sul-Americana. Não à toa, voltou a ser convocado pelo técnico Ronald Koeman, alcançou o status de maior goleador da Laranja e disputará a terceira Copa do Mundo da carreira.

Memphis e Lingard sonham em ter o mesmo desfecho que o espanhol Saúl Ñiguez. O ex-meia do Atlético de Madrid, do Chelsea e do Sevilla, disputou quatro jogos da Libertadores pelo Flamengo no ano passado e foi pé-quente na campanha do tetracampeonato contra o Palmeiras. Teve o sucesso que o francês André-Pierre Gignac não alcançou com o Tigres do México ao amargar o vice em 2015 contra o River Plate.

A lista se estende a outros nomes que cruzaram o Atlântico nos últimos anos. O dinamarquês Martin Braithwaite jogou a Libertadores de 2024 pelo Grêmio e disputa em 2026 a Sul-Americana. O franco-argentino David Trezeguet vestiu a camisa do River Plate, e o italiano Daniele De Rossi defendeu o Boca Juniors.

Lingard pode ajudar o Corinthians a manter o aproveitamento na Libertadores e a alcançar a classificação antecipada às oitavas. O time paulista também "torce" pelo Fluminense contra o Independiente Rivadavia, às 21h30, para ser o único entre os 32 clubes com campanha 100%. O tricolor oficializou a contratação de Hulk.

Ficha técnica

Independiente Santa Fe x Corinthians

Libertadores (fase de grupos, 4ª rodada)

Local: El Campín, em Bogotá, na Colômbia

Quando: Quarta-feira (6/5), às 21h30

Árbitro: Kevin Ortega (Peru)

Transmissão: Globo

Prováveis escalações

Independiente Santa Fe — Mosquera; Mafla, Palacios e Oliveira; Moreno, Torres, Fernández e Toscano; Palacios e Fagúndez; Rodallega. Técnico: Pablo Repetto

Corinthians — Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz