Rodrigo Couto escreve novo capítulo no Capital para se consolidar na Série D

Após quase abandonar o futebol, zagueiro de 20 anos consolida-se como joia do Capital e busca espaço no time titular para o duelo deste sábado contra o Mixto-MT. - (crédito: Uesley Costa/Capital SAF)

No Capital, o voo da Coruja está prestes a ganhar uma nova e potente asa. No gramado no qual o sonho de garoto se funde com a realidade profissional, o zagueiro Rodrigo Couto, de 20 anos, destaca-se como a grande promessa do tricolor. No Distrito Federal, a nova geração não apenas pede passagem, ela escreve, com passes e desarmes, o prólogo de uma história promissora. Nesta quinta-feira (7/5), o jogador teve o contrato renovado até 2029. O cria da Coruja estará presente na partida deste sábado (9/5), às 16h, no Estádio JK, contra o Mixto-MT, pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Vital para as pretensões do Capital na sequência da quarta divisão nacional, o jogo terá transmissão ao vivo da FFDF TV, com possível presença de Couto entre os relacionados do técnico Luizinho Vieira. Com 10 pontos, o tricolor aparece no segundo lugar do Grupo A da Série D, atrás apenas do Goiatuba, líder da chave, com 14 somados.

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Para Rodrigo Couto, o Capital surgiu como um divisor de águas. Em 2023, o zagueiro desistiu do sonho de seguir carreira no futebol, mas o cenário mudou após um convite do Coruja para testes na base. O defensor não apenas garantiu a vaga, como trilhou uma ascensão sólida até a estreia no profissional, ocorrida em 29 de abril, em um duelo da Copa Verde, contra o Operário-MS.

“A sensação de subir da base profissional é única. É uma realização. Aconteceu no final do ano passado, já tinha assinado o contrato, mas o elenco só se apresentou no final do ano e eu me apresentei com eles. Já tinha completado meus 20 anos”, relembrou Rodrigo. Na última partida do Capital, contra o Mixto-MT, fora de casa, Rodrigo começou pela primeira vez na carreira um jogo como titular. Com o jogador em campo, o Coruja conquistou um empate importante por 1 x 1.

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Natural de Brasília, o zagueiro iniciou a busca pelo sonho de virar profissional no Goiás, em 2019. Convidado por amigos para uma peneira no clube, foi o único aprovado entre 200 candidatos. “Foi a virada de chave para eu me dedicar 100%. Ali, o futebol virou minha profissão e um sonho realizado”, afirmou o defensor.

Rodrigo passou quatro anos na equipe goiana, e ainda teve uma passagem de seis meses pelo Vila Nova, antes de, enfim, desembarcar no Coruja. “No Capital, eu sinto que eu estou em casa. É um clube que me acolheu e me abraçou. O time me recebeu de uma forma na qual eu me senti muito confortável”, contou ao Correio.

O jovem de 20 anos diz estar realizando grandes sonhos com a transição para a equipe profissional, e almeja um dia alcançar a elite do futebol nacional. No Capital, ele vê um clube em desenvolvimento, e vislumbra o sonhado acesso à Série C no fim do ano. “Acredito que a gente tem grandes chances de subir. E eu me sinto muito preparado, apesar da pouca idade, para mostrar pro treinador que que eu mereço uma oportunidade”, afirmou Rodrigo Couto.

Com a recém mudança da base para a equipe principal, Rodrigo analisa o futebol profissional como mais dinâmico. Para ele, o jogador é mais exigido e o nível de concentração mental é maior. De acordo com o zagueiro, o Coruja fornece todo o material para a evolução. "O clube me dá todo o suporte possível. Acredito que, apesar do Capital ser um clube que ainda vem crescendo no cenário do futebol brasileiro, já é um time que apresenta uma estrutura que poucos no Brasil fornecem. Então, o atleta se sente confortável para exercer a profissão no melhor nível”, contou o zagueiro.

Para o presidente do Capital, Godofredo Gonçalves, a base é elemento essencial para a construção de um grupo a longo prazo. “A gente tem a meta de até 2032 estar na Série B, e que neste time tenhamos, pelo menos, 50% dos atletas formados em casa. Hoje, contamos com dois jogadores da base que oscilam entre titularidade e suplência: o Lima (volante) e o Couto (zagueiro). Acreditamos que a base é o que vai garantir o Capital no longo prazo”, prospectou.

Ficha técnica

Capital x Mixto-MT

Série D do Campeonato Brasileiro - Sexta rodada

CAPITAL

Luan; Genilson, Lucas Oliveira, Richardson, Rodrigo Couto e Renan; Cesinha, Zé Mateus e Matheusinho; Jerry e Nescau. Técnico: Luizinho Vieira

MIXTO-MT

Glaycon; Joazi, Straub, Jackson, Robson, Rael, Lordelo, Maurício, Gustavo Xuxa, Jenilson e Gabriel Justino. Técnico: Lucas Isotton

Árbitro: Samuel dos Santos (AP)

Horário: 16h

Local: Estádio JK, no Paranoá

Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

Transmissão: FFDF TV (YouTube)

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz

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