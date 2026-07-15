Repórter da Globo entrevista "inglês" de BH antes de Inglaterra x Argentina

Jornalista Tiago Medeiros, da Globo, entrevista "inglês" de Belo Horizonte antes de Inglaterra x Argentina - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O clima de semifinal de Copa do Mundo é sempre contagiante, mas, para o jornalista Tiago Medeiros, a cobertura do duelo entre Inglaterra e Argentina reservou um encontro que misturou paixão esportiva e uma boa dose de humor.

Enquanto realizava uma entrada ao vivo na cobertura pré-jogo, Tiago buscava interagir com os torcedores que chegavam ao estádio. O repórter encontrou um jovem torcedor que vestia a camisa da seleção inglesa e, em tom de brincadeira, resolveu testar o "inglês" do rapaz.

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Ao ser questionado sobre sua origem, o torcedor não hesitou e, com o orgulho típico de quem está vivendo a atmosfera do mundial, respondeu: "Belo Horizonte, uai!". Em seguida, ele completa: "Aqui é galo!", em referência ao Atlético-MG.

A resposta espontânea arrancou risadas do repórter e transformou a seriedade da pré-análise em um momento leve e divertido, que rapidamente começou a circular pelas redes sociais. O torcedor, que claramente levava a bandeira da Inglaterra no peito, mostrou que, independentemente da nacionalidade do time em campo, o sotaque mineiro continua sendo a língua oficial da simpatia brasileira.