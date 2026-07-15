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COPA DO MUNDO

Repórter da Globo entrevista "inglês" de BH antes de Inglaterra x Argentina

Repórter Tiago Medeiros entrevista torcedor com camisa da Inglaterra, que revela ser de Belo Horizonte. Momento viraliza pela descontração mineira

Jornalista Tiago Medeiros, da Globo, entrevista
Jornalista Tiago Medeiros, da Globo, entrevista "inglês" de Belo Horizonte antes de Inglaterra x Argentina - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O clima de semifinal de Copa do Mundo é sempre contagiante, mas, para o jornalista Tiago Medeiros, a cobertura do duelo entre Inglaterra e Argentina reservou um encontro que misturou paixão esportiva e uma boa dose de humor.

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Enquanto realizava uma entrada ao vivo na cobertura pré-jogo, Tiago buscava interagir com os torcedores que chegavam ao estádio. O repórter encontrou um jovem torcedor que vestia a camisa da seleção inglesa e, em tom de brincadeira, resolveu testar o "inglês" do rapaz.

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Ao ser questionado sobre sua origem, o torcedor não hesitou e, com o orgulho típico de quem está vivendo a atmosfera do mundial, respondeu: "Belo Horizonte, uai!". Em seguida, ele completa: "Aqui é galo!", em referência ao Atlético-MG.

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A resposta espontânea arrancou risadas do repórter e transformou a seriedade da pré-análise em um momento leve e divertido, que rapidamente começou a circular pelas redes sociais. O torcedor, que claramente levava a bandeira da Inglaterra no peito, mostrou que, independentemente da nacionalidade do time em campo, o sotaque mineiro continua sendo a língua oficial da simpatia brasileira.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 15/07/2026 16:59 / atualizado em 15/07/2026 17:02
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