Cabelo Monteiro luta revanche contra argentino pelo cinturão WGP

O lutador candango Cabelo Monteiro é um dos principais nomes do kickboxing internacional. Depois de faturar o cinturão mundial WAKO Pro (maior organização do planeta) na última edição do WGP (85), ele faz seu retorno ao evento deste domingo (30/8), em um tradicional duelo entre Brasil e Argentina, no Ginásio da AABB, em Brasília. Cabelo irá colocar agora o cinturão do WGP em jogo, diante de Germán ‘El Lobo’ Badallo, em uma luta que marca a revanche entre os dois que já se enfrentaram no All-Star GP da temporada 2025.
Feliz e motivado para mais um duelo pelo WGP, Cabelo Monteiro vive o seu grande momento nas artes marciais. Encarando ‘El Lobo’ em casa, o lutador espera ter a torcida ao seu lado, como aconteceu em outras edições do evento em Brasília. Torcedor fanático do Gama, a expectativa é que muitos dos seus parceiros de arquibancada saiam do jogo entre o alviverde e o ASA-AL no Bezerrão, também neste domingo, direto para o ginásio da AABB, para empurrar o campeão para mais uma vitória.
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Com 27 anos, o cinturão mundial e sul-americano foram títulos de grande peso para Cabelo Monteiro e também um motivador para a conquista de novos feitos. O lutador começou a treinar ainda criança, quando entrou em uma academia de lutas, motivado por toda a explosão de energia que tinha, ao querer brigar na rua. Com o passar do tempo, ao enxergar seu potencial no mundo das artes marciais, ele foi só avançando na carreira e hoje já mira até o UFC.
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O que lhe move para isso é a paixão pela luta, mas o motivacional do trabalho: “Eu preciso ser reconhecido, preciso receber bem. Preciso trabalhar sempre, isso me move para continuar lutando”, afirmou Cabelo.
Cabelo já chegou a conversar com Thiago Castilho, seu treinador, para que ele pudesse desafiar novos adversários na categoria de cima (até 64,5kg). O MMA também é um desafio que o lutador almeja para um futuro próximo.
Preparação
Cabelo afirmou que descansou até demais após a conquista do cinturão mundial WAKO Pro. O lutador aproveitou a folga e juntou suas coisas e a família para ir a um passeio para a Chapada dos Veadeiros, aproveitando, principalmente, o tempo disponível com a filha.
Versátil, o lutador sempre se adapta às condições que a luta lhe oferece. Seus principais golpes costumam ser os chutes e joelhadas, mas, se o adversário exigir socos e golpes diferentes, Cabelo está pronto para adaptar-se.
A preparação para a luta está chegando à fase final, ficando mais pegada nos últimos 15 dias, com treinamentos mais puxados, incluindo natação e corrida, trabalho de estratégia, além de treinos para golpes. Agora, na semana final, o foco principal é o corte de peso.
Campeão visado
Estar à frente de mais uma grande luta no WGP, além de ser dono de dois cinturões — sul-americano e mundial —, fez com que Cabelo Monteiro se tornasse uma grande estrela no mundo das artes marciais e, em época de eleição, o próprio lutador admitiu que já teve algumas conversas com alguns políticos.
“Os títulos pesam e a gente sabe que quem está ali com cinturão na mão, acaba sendo mais visado, seja pelos políticos, seja pela mídia. O jeito é aprender a lidar com isso”, afirmou Cabelo, que tem se adaptado à vida de estrela.
O recado que o campeão deixa para os gamenses e todos os seus fãs em geral, no Distrito Federal, no Brasil e em todo o mundo, é que está pronto para dar o melhor: “Vou me manter campeão”, cravou Cabelo.
Serviço
WGP86: Cabelo Monteiro vs German 'El Lobo' Badallo
Quando: Domingo (30/8)
Local: Ginásio da AABB, Brasília (DF)
Horário: 18h
Transmissão: Canal Combate e UOL Play
Ingressos gratuitos: Mediante entrega de 1kg de alimento não perecível)
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