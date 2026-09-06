Infantino confirma candidatura à reeleição como presidente da FifA

Infantino quer se reeleger em meio à crise na Fifa - (crédito: Alfredo Estrella/AFP)

O atual presidente da Fifa, Gianni Infantino, será candidato à reeleição no ano que vem, informou um porta-voz da entidade, apesar das críticas que levaram algumas confederações, como a Uefa, a retirarem seu apoio.

"O presidente da Fifa anunciou em abril que seria candidato à reeleição em 2027. Com certeza, nada mudou e Infantino vai se candidatar à reeleição", afirmou o porta-voz do dirigente ítalo-suíço à AFP, confirmando as informações da imprensa inglesa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O mundo do futebol está dividido sobre a liderança de Infantino, considerada pouco transparente por seus críticos, especialmente após a iniciativa do presidente de administrar as receitas da Copa do Mundo através de uma empresa aberta a investidores privados, sem ter consultado os demais membros da Fifa.

Embora Infantino tenha desistido dessa ideia, as críticas continuam a crescer e algumas das principais federações europeias retiraram seu apoio antes das eleições de março de 2027.

No final de agosto, a Itália se juntou a várias outras federações que já haviam se pronunciado contra o dirigente (Suécia, Escócia, Nova Zelândia, etc.), assim como associações de torcedores, ex-jogadores e um dos vice-presidentes do conselho da Fifa, Sandor Csanyi, também presidente da Federação Húngara de Futebol.

As confederações europeia (UEFA), norte-americana (Concacaf) e asiática (AFC) se posicionaram contra o presidente da Fifa em uma carta conjunta dirigida à "família do futebol" no início de agosto.

Por outro lado, Infantino recebeu o apoio "unânime" da confederação africana (CAF) e de uma parte da confederação sul-americana (Conmebol), assim como de outras federações, ex-jogadores e personalidades políticas, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Leia também: Como Fluminense e Vasco lapidam talentos no DF para clássicos no futuro

Único candidato declarado até o momento para a votação prevista para março de 2027, Infantino precisará de maioria simples dos votos das 211 associações-membro da Fifa para prorrogar seu mandato, iniciado em 2016 e renovado em 2023 com forte apoio das federações europeias.

O prazo para a apresentação de novas candidaturas vai até o dia 18 de novembro.



