Stock Car: saiba quem são os brasilienses em casa no grid do fim de semana

Nelsinho Piquet (E), Lucas Foresti, Gabriel Koenigkan e Enzo Elias representam o DF na nona etapa da Stock Car - (crédito: Fotos: Magnus Torquato/ Grupo Veloci)

Quatro pilotos conectados com o Distrito Federal e outros dois convidados para disputar a etapa candanga da principal categoria do automobilismo nacional estão prontos para os pegas do fim de semana na Stock Car Pro Series, no Autódromo Internacional de Brasília. Representantes da capital, Lucas Foresti, Enzo Elias, Gabriel Koenigkan e Nelsinho Piquet eram privados de competir em casa até o ano passado, quando o circuito foi reinaugurado. Eles terão as companhias VIP dos conterrâneos Felipe Nasr e Pedro Piquet no grid. Ambos com participação especial na nona etapa desta temporada.

Filho do tricampeão mundial Nelson Piquet, Nelsinho tentará repetir a bandeira quadiculada do ano passado. Ele dominou de ponta a prova de reabetura do traçado batizado em homenagem com o nome do pai dele. O herdeiro também será atração na inédita etapa endurance, uma corrida de 2h de duração disputada em duplas. Nelsinho dividirá o carro com Rafael Suzuk na tentativa de dobradinha.

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Melhor colocado entre os brasilienses na classificação da temporada da Stock Car, Enzo Elias ocupa o oitavo lugar na classificação com 508 pontos e busca escalar posições na caça ao líder Felipe Braga com 746. O retrospecto do piloto de 24 anos na temporada tem a vitória na corrida sprint realizada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). O par dele no endurance será Gianluca Petecof.

Outro representante da capital neste fim de semana é Lucas Foresti. Em 2015, o piloto de 34 anos foi o primeiro nascido no DF a vencer uma corrida da Stock Car na etapa de Curitiba. Nesta temporada, ele ocupa o 24º lugar na classificação geral. O parceiro dele no endurance será Rafael Martins.

A nova geração de pilotos brasilienses segue bem representada. Líder da Stock Light com 125 pontos de vantagem, Gabriel Koenigkan, de 17 anos, terá jornada dupla no fim de semana. Além de competir na categoria dele, dividirá o volante com Arthur Leist no endurance e se tornará o piloto mais jovem a correr na Stock Car, superando recorde de Gabriel Bortoleto. Na Light, ele disputarã ao lado do mentor Caetano Di Mauro.

"Estou muito animado para essa prova, não só por ser em casa mas por dividir o volante com um coach, que ao mesmo tempo é um grande amigo. Também estou contente por fazer minha estreia na Stock Car. Será uma jornada intensa e com a virada de chave entre Stock Light e Stock Car Pro Series, mas me sinto preparado e confiante para o final de semana", projeta.

Os holofotes entre os pilotos do DF estarão em dois convidados. Um deles é Felipe Nasr. Ele competirá ao lado do atual campeão da Stock Car, Felipe Fraga. A outra atração é Pedro Piquet. O brasiliense de 28 anos partirá aliado com Alfredinho no fim de semana.

A etapa dos pilotos locais, a etapa de Brasília reunirá figurões do automobilismo nacional e internacional. Felipe Massa, Felipe Drugovich, Rubens Barrichello e o espanhol vencedor das 24h de Le Mans Albert Costa estrão no autódromo.

Felipe Massa escolheu, convidou e e confirmou o parceiro: Caio Collet. O ex-piloto da Fórmula 1 acompanha o pupilo 20 anos mais jovem do que ele há pelo menos uma década. "O Caio é um grande amigo, um irmão, que conheci quando ele estava ainda no kart. É um piloto muito rápido e talentoso. Tenho certeza de que a gente vai formar uma dupla muito forte e é uma honra contar com o nosso único piloto na Indy", comemorou.

Os carros-chefe do fim de semana de velocidade são as provas da do Stock Car Pro Series e Endurance, mas outras categorias vão fritar o asfalto da capital na sexta etapa da Turismo Nacional, a quarta etapa da Fórmula 4 Brasil e a prova Endurance da Stock Light.

Programe-se

Sexta-feira, 25/09

08h00 – Turismo Nacional – 1º Treino Oficial

08h30 – Bradesco FIA F4 Brasil – 1º Treino Oficial

09h20 – Bradesco Stock Pro Series – Shakedown Titulares

09h40 – Bradesco Stock Pro Series – Shakedown Convidados

10h05 – Turismo Nacional – 2º Treino Oficial

10h40 – Bradesco Stock Pro Series – 1º Treino Endurance

11h50 – Bradesco FIA F4 Brasil – 2º Treino Oficial

12h45 – Stock Light – 2º Treino Endurance

13h55 – Turismo Nacional – 3º Treino Oficial

14h30 – Bradesco Stock Pro Series – 2º Treino Endurance

15h45 – Turismo Nacional – Classificação

16h45 – Stock Light – Classificação Pilotos Oficiais

17h15 – Stock Light – Classificação Pilotos Convidados

17h40 – Bradesco FIA F4 Brasil – Classificação

Sábado, 26/09

08h13 – Turismo Nacional – Corrida 1 (30 min + 1 volta)

09h33 – Stock Light – Endurance (2h + 1 volta)

12h13 – Bradesco FIA F4 Brasil – Corrida 1 (30 min + 1 volta)

13h00 – Volta Rápida e Visitação aos Boxes

14h15 – Bradesco Stock Pro Series – Classificação

15h53 – Turismo Nacional – Corrida 2 (30 min + 1 volta)

17h08 – Bradesco FIA F4 Brasil – Corrida 2 (30 min + 1 volta)

Domingo, 27/09

08h23 – Turismo Nacional – Corrida 3 (30 min + 1 volta)

09h15 – Bradesco Stock Pro Series – Warm-up

09h45 – Volta Rápida e Visitação aos Boxes

11h20 – Bradesco Stock Pro Series – Início da Visitação ao Grid

12h00 – Encerramento da Visitação ao Grid

12h15 – Bradesco Stock Pro Series – Endurance (2h + 1 volta)

15h08 – Bradesco FIA F4 Brasil – Corrida 3 (30 min + 1 volta)

16h23 – Turismo Nacional – Corrida 4 (30 min + 1 volta)

Brasília Stock Car Pro Series 2026: 9ª etapa

Data: 25 a 27 de setembro (quinta-feira a domingo)

Local: Autódromo Internacional Nelson Piquet, Brasília-DF

Ingressos: entre R$50,00 e R$240,00 vendidos no site Izy Pass

Transmissão: Band, BandSports, Terra e Stock Car Channel (Youtube)

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima







