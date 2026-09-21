Fies: Convocação da lista de espera no 2º semestre termina na quinta

Correio Braziliense

Candidatos pré-selecionados na lista de espera devem complementar as informações da inscrição na página do Fies - (crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

O prazo de convocação dos pré-selecionados na lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre termina na quinta-feira (24). O programa federal oferece financiamento para quem deseja estudar em instituições privadas de ensino superior.

O Ministério da Educação (MEC) orienta que os inscritos acompanhem a própria classificação no site do Fies Seleção, por curso e turno. O acesso deve ser feito com a conta do portal Gov.br.

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Como garantir a vaga

Candidatos pré-selecionados na lista de espera devem complementar as informações da inscrição na página do Fies. O prazo para esta etapa é de até três dias úteis, contados a partir da data de convocação.

Após complementar os dados, o estudante precisa validar a documentação na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino para a qual foi selecionado.

O prazo para a validação na CPSA é de cinco dias úteis, contados a partir do dia da complementação das informações. Conforme o edital, os documentos exigidos são:

documento de identificação;

comprovante de residência;

documento que comprove nível de escolaridade;

comprovante de renda.

Com a documentação aceita, o passo final é comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal, agente financeiro do programa, para validar o novo contrato de financiamento.

Vagas e ações afirmativas

Nesta edição, o Fies disponibilizou 75,5 mil vagas em 1.274 instituições privadas, distribuídas em 28.741 cursos e turnos. O processo seletivo registrou 127.175 inscritos, que fizeram 315.431 inscrições, pois cada candidato podia escolher até três opções de curso.

O programa reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Os pré-selecionados que se enquadram no Fies Social podem financiar até 100% dos encargos educacionais.

Tanto no Fies quanto no Fies Social, há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD), indígenas, quilombolas e autodeclarados pretos e pardos.

O Fies realiza dois processos seletivos por ano, um a cada semestre. Interessados com dúvidas podem entrar em contato com o MEC pelo telefone 0800-616161.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.