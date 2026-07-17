Fies 2026: Inscrições para 75,5 mil vagas terminam nesta sexta

Correio Braziliense

Foco nos estudos: prazo para inscrições no Fies 2026 se encerra nesta sexta-feira - (crédito: Reprodução/Magnific)

O prazo para se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026 termina nesta sexta-feira (17/7). O programa oferece 75,5 mil vagas em 1.274 instituições privadas de ensino superior.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até as 23h59, horário de Brasília, pelo Portal Acesso Único ao Ensino Superior. Na plataforma, é possível consultar as oportunidades por curso, instituição, estado e município.

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Para participar, os candidatos precisam ter feito ao menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e sem zerar a redação. Também é necessário ter renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Cronograma do Fies

O resultado da pré-seleção em chamada única será divulgado em 30 de julho. Os estudantes selecionados deverão complementar a inscrição entre os dias 31 de julho e 4 de agosto.

Inscrições: 14 a 17 de julho

Resultado: 30 de julho

Complementação das inscrições: 31 de julho a 4 de agosto

Lista de Espera: 7 de agosto a 24 de setembro

Quem não for pré-selecionado na chamada única entrará automaticamente na lista de espera para o preenchimento de vagas remanescentes, seguindo a ordem de classificação.

Fies Social

Metade das vagas do Fies é reservada para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e com inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico). Para este grupo, o programa pode financiar até 100% dos encargos educacionais.

Os pré-selecionados pelo Fies Social não precisam comprovar a renda junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), mas devem comparecer para validar as demais informações. Caso a comissão encontre divergências na renda declarada, poderá exigir documentos adicionais.

Candidatos com deficiência, tanto no Fies Social quanto na modalidade geral, precisam comprovar sua condição por meio de laudo médico que ateste a espécie e o grau da deficiência, com o código da Classificação Internacional de Doenças (CID).

O Fies é um programa do Ministério da Educação (MEC) que concede financiamento a estudantes de graduação em instituições privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.